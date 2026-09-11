Путин не зря гатит по Киеву реактивными дронами: эксперт ошеломил страшным планом Кремля

Россия продолжает наращивать производство реактивных беспилотников и баллистических ракет, тогда как Украина сталкивается со все более острым дефицитом средств для их перехвата. Если проблему не удастся решить в ближайшее время, грядущая зима может стать особенно тяжелой для украинской энергетики. Об этом заявил российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин, комментируя последние атаки РФ на Киев.

Атака дронов на Киев. Фото: из открытых источников

Невзлин обратил внимание на данные The Economist, по которым Россия значительно увеличила выпуск новых модификаций ударных беспилотников. В то же время, по информации издания, украинские F-16 испытывают нехватку американских ракет AIM-120 и AIM-9, которые используются для перехвата воздушных целей.

Еще сложнее Невзлин называет ситуацию с защитой от баллистики. По приведенным им данным, запас ракет Patriot PAC-3 ограничен, в то время как Москва ускоряет производство баллистических ракет. Поэтому, по его мнению, Украине необходимо не только усиливать ПВО, но и уничтожать российские средства поражения до момента запуска.

"В этих условиях Украине необходимо развивать стратегию уничтожения угрозы запуска: наращивать производство собственных дальнобойных ракет, способных эффективно поражать военные заводы в РФ и мобильные пусковые установки", — отметил Невзлин.

Он призвал партнеров повышать помощь Украине, поскольку без достаточного количества средств ПВО и ПРО последствия систематических российских атак могут существенно ухудшиться.

"Если не удастся наладить эффективную систему ПВО и ПРО, грядущая зима будет еще страшнее", — предупредил предприниматель.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 11 сентября российские войска снова атаковали Киев. Одним из последствий удара стал пожар в девятиэтажном жилом доме в Днепровском районе столицы. По состоянию на утро известно уже о восьми травмированных.