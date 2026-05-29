Законопроєкт 13136: як планують дистанційно оцінювати зруйноване житло в окупації

Програма "єВідновлення" наразі залишається недоступною для переважної більшості українських громадян, які через російську агресію втратили свої домівки на тимчасово окупованих територіях. На цьому наголосив народний депутат Павло Фролов.

Зруйнований Бахмут

За його словами, Кабмін уже виділив фінансування на 3,3 тисячі житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із числа українських військовослужбовців.

"Однак реальний масштаб проблеми значно більший, — підкреслив парламентар, — адже понад 3 мільйони українців втратили житло на ТОТ".

Народний депутат переконаний, що навіть за умов дефіциту бюджетних ресурсів держава зобов'язана на рівні закону забезпечити громадянам право фіксувати факти знищення чи втрати майна, щоб вони могли офіційно стати в чергу на виплату компенсацій. Для розв'язання цього питання профільна Тимчасова спеціальна комісія Ради розробила законопроєкт № 13136.

"Комплексно це вирішує законопроєкт 13136 нашої ТСК", — зазначив Фролов.

Політик уточнив, що цей документ передбачає розширення програми компенсацій на житло, окуповане ще з 2014 року, а також впроваджує процедуру дистанційного обстеження пошкоджених об'єктів для подальшої видачі сертифікатів. Водночас у містах, які зазнали тотальних руйнувань, ніякі додаткові перевірки та комісійні огляди проводитися не будуть. Крім того, проєкт закону створює правове підґрунтя для виплат за майно на ТОТ, яке залишилося неушкодженим.

"Парламент повинен взяти на себе відповідальність, — резюмував народний депутат, — та ухвалити рішення, на яке чекають мільйони постраждалих українців. Повернути людям право на справедливість — це наш обов'язок".

