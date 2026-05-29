Законопроект 13136: как планируют дистанционно оценивать разрушенное жилье в оккупации

Программа "еВосстановление" пока остается недоступной для подавляющего большинства украинских граждан, которые из-за российской агрессии потеряли свои дома на временно оккупированных территориях. Это подчеркнул народный депутат Павел Фролов.

Разрушенный Бахмут

По его словам, Кабмин уже выделил финансирование на 3,3 тысяч жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц из числа украинских военнослужащих.

"Однако реальный масштаб проблемы значительно больше, — подчеркнул парламентарий, — ведь более 3 миллионов украинцев потеряли жилье на ВОТ".

Народный депутат убежден, что даже при дефиците бюджетных ресурсов государство обязано на уровне закона обеспечить гражданам право фиксировать факты уничтожения или потери имущества, чтобы они могли официально стать в очередь на выплату компенсаций. Для решения этого вопроса профильная Временная специальная комиссия Рады разработала законопроект №13136.

"Комплексно это решает законопроект 13136 нашей ВСК", — отметил Фролов.

Политик уточнил, что этот документ предусматривает расширение программы компенсаций на жилье, оккупированное еще с 2014 года, а также внедряет процедуру дистанционного обследования поврежденных объектов для выдачи сертификатов. В то же время в городах, подвергшихся тотальным разрушениям, никакие дополнительные проверки и комиссионные осмотры проводиться не будут. Кроме того, проект закона создает правовую основу для выплат за имущество на ВОТ, которое осталось невредимым.

"Парламент должен взять на себя ответственность, — резюмировал народный депутат, — и принять решение, которое ждут миллионы пострадавших украинцев. Вернуть людям право на справедливость – это наша обязанность".

