Захист від реактивних дронів та «Drone Deal»: в РНБО зробили заяву

Україна та Сполучені Штати Америки максимально активізували двосторонні оборонні та технологічні консультації, спрямовані на посилення українського неба перед початком холодів та створення нових інструментів фінансового блокування Кремля. Головним чинником для форсування переговорів стала зміна повітряної тактики окупантів, які перейшли до щоденного терору великих українських міст за допомогою швидкісних безпілотних систем.

Ігор Клименко

Секретар РНБО Ігор Клименко під час зустрічі з американською дипломатичною місією окреслив поточну безпекову ситуацію в країні та назвав головні пріоритети держави.

"Нарощування підтримки України і посилення тиску на Росію – це те, що сьогодні реально може зупинити агресора, — наголосив керівник відомства, розкриваючи залаштунки діалогу з Тимчасовим повіреним у справах США Полом Г’юстоном. Повідомляючи партнерам про інтенсивність щоденних обстрілів, посадовець додав: — Ворог практично безперервно застосовує реактивні дрони по Україні, продовжує бити по цивільній і критичній інфраструктурі, а найбільше страждає від ударів столиця. Тому один із головних пріоритетів – захист людей і посилення нашої ППО".

Важливим проривом у стратегічному партнерстві між Києвом та Вашингтоном має стати перенесення військово-технічних ліній з випуску дефіцитних зенітних боєприпасів безпосередньо на українські оборонні заводи, що дозволить уникнути логістичних затримок під час обстрілів.

"Вдячні Президенту Дональду Трампу та американській стороні за роботу над можливістю виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні, і для нас важливо реалізувати це рішення якомога швидше, — підкреслив секретар РНБО, нагадавши також про виконання домовленостей, які раніше були досягнуті лідерами держав у Нью-Йорку. Окремо сторони зупинилися на реалізації інноваційного проекту "Drone Deal": — Це унікальна можливість поєднати український бойовий досвід і технології з американськими виробничими спроможностями, і обидві країни щиро зацікавлені у практичній співпраці в цьому напрямку".

Крім суто військового компонента, під час зустрічі значну увагу приділили блокуванню фінансових можливостей агресора фінансувати воєнну машину. Ігор Клименко констатував, що без синхронізації санкцій з усім цивілізованим світом та перекриття тіньових ланцюжків обходу обмежень Росія добровільно війну не припинить. За його словами, надзвичайно сильним та консолідованим кроком на цьому шляху стало нещодавнє ухвалення Конгресом США Закону Ліндсі Грема, який продемонстрував безпрецедентний рівень двопартійної підтримки України та надав правоохоронним органам Америки реальні фінансові та юридичні інструменти для посилення тотального тиску на РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко закликали реформувати ППО столиці.



