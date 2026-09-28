Захист від реактивних дронів та «Drone Deal»: в РНБО зробили заяву

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Недилько Ксения
Україна та Сполучені Штати Америки максимально активізували двосторонні оборонні та технологічні консультації, спрямовані на посилення українського неба перед початком холодів та створення нових інструментів фінансового блокування Кремля. Головним чинником для форсування переговорів стала зміна повітряної тактики окупантів, які перейшли до щоденного терору великих українських міст за допомогою швидкісних безпілотних систем.
Ігор Клименко
Секретар РНБО Ігор Клименко під час зустрічі з американською дипломатичною місією окреслив поточну безпекову ситуацію в країні та назвав головні пріоритети держави.
Важливим проривом у стратегічному партнерстві між Києвом та Вашингтоном має стати перенесення військово-технічних ліній з випуску дефіцитних зенітних боєприпасів безпосередньо на українські оборонні заводи, що дозволить уникнути логістичних затримок під час обстрілів.
Крім суто військового компонента, під час зустрічі значну увагу приділили блокуванню фінансових можливостей агресора фінансувати воєнну машину. Ігор Клименко констатував, що без синхронізації санкцій з усім цивілізованим світом та перекриття тіньових ланцюжків обходу обмежень Росія добровільно війну не припинить. За його словами, надзвичайно сильним та консолідованим кроком на цьому шляху стало нещодавнє ухвалення Конгресом США Закону Ліндсі Грема, який продемонстрував безпрецедентний рівень двопартійної підтримки України та надав правоохоронним органам Америки реальні фінансові та юридичні інструменти для посилення тотального тиску на РФ.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко закликали реформувати ППО столиці.