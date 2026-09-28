«Вирок владі чи брак ракет»: нардепи вимагають термінового засідання Ради через удари по Києву

Чергове влучання ворожого безпілотника в історичний та науковий центр Києва спровокувало серйозну кризу довіри всередині українського парламенту щодо спроможності наявних сил ППО захистити ключові державні установи. Народні обранці вказують на критичну небезпеку напередодні опалювального сезону, оскільки ворог системно вдосконалює свої засоби нападу.

Олексій Гончаренко і Ірина Геращенко

Свідком моменту вибуху в Шевченківському районі стала народна депутатка Ірина Геращенко, яка закликала владу до чесної розмови про проблеми з озброєнням.

"Я бігла по Хмельницького, коли почула сильний вибух, і за мить побачила чорний стовп диму, — згадує перші хвилини трагедії співголова фракції "Європейська Солідарність", описуючи роботу екстрених служб на згарищі НАН. Порушуючи питання технічного забезпечення армії, політикиня додала: — Цей страшний удар знову ставить питання про захист міст. Ворог модернізує знаряддя вбивства. А де посилення нашої ППО і мобільних антишахедних груп? Де обіцяні 3000 ракет? Який реальний стан виробництва власних ракет та систем? Що із системою зв’язку? Який стан укриттів? "ЄС" вимагає негайного скликання закритої Погоджувальної ради та засідання Верховної Ради щодо стану ППО, забезпечення ЗСУ й укриттів. Зеленський має чесно поговорити з лідерами парламентських фракцій".

Ще жорсткішу оцінку оборонній політиці Кабміну та Офісу Президента дав нардеп Олексій Гончаренко. На його думку, відсутність ефективного перехоплення навіть застарілих модифікацій БПЛА у повітряному просторі столиці свідчить про глибоку системну кризу, яку неможливо вирішити звичайними медійними гаслами.

Парламентар запропонував перейти до радикальних кроків із переформатування життєдіяльності стратегічних підприємств та органів управління.

"В НАН прилетів звичайний шахед, не реактивний. Що відбувається з нашим ППО? Я розумію, що у нас немає ракет для петріотів, але ж ну звичайний шахед ми маєм збивати? — висловив обурення Олексій Гончаренко, зауваживши, що небо над Києвом дедалі частіше опиняється під загрозою. Пропонуючи альтернативну стратегію цивільного захисту, депутат підсумував: — Обіцянки помститись — класні, але хотілось б більше про захист. Думаю, потрібно закінчувати цей формат з жовтими тривогами. Можливо розглянути перевезення критичних інституцій на Захід України, можливо почати передивлятись всі наші підземні тунелі, метро і там облаштовувати функціонування інфраструктури. Потрібен не план потужності чи перемоги, а просто чіткий і серйозний план дій: ситуація — така, робим — ось це".

Наразі депутатський корпус очікує на офіційну реакцію Апарату Верховної Ради щодо призначення дати засідання, оскільки, за словами політиків, без негайного втручання та координації дій із Радою нацбезпеки і оборони стале проходження зимового періоду опиниться під загрозою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти сьогодні вдень обстріляли Київ та Дніпро.