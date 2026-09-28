Защита от реактивных дронов и Drone Deal: в СНБО сделали заявление

Украина и США максимально активизировали двусторонние оборонные и технологические консультации, направленные на усиление украинского неба перед началом холодов и создание новых инструментов финансовой блокировки Кремля. Главным фактором для форсирования переговоров стало изменение воздушной тактики оккупантов, перешедших в ежедневный террор крупных украинских городов с помощью скоростных беспилотных систем.

Игорь Клименко

Секретарь СНБО Игорь Клименко во время встречи с американской дипломатической миссией очертил текущую ситуацию в стране и назвал главные приоритеты государства.

"Наращивание поддержки Украины и усиление давления на Россию – это то, что сегодня реально может остановить агрессора, — подчеркнул руководитель ведомства, раскрывая закулисье диалога с Временным поверенным в делах США Полом Хьюстоном. Сообщая партнерам об интенсивности ежедневных обстрелов, чиновник добавил: — Враг практически непрерывно применяет реактивные дроны по Украине, продолжает бить по гражданской и критической инфраструктуре, а больше всего страдает от ударов столица. Поэтому один из главных приоритетов – защита людей и усиление нашей ПВО".

Важным прорывом в стратегическом партнерстве между Киевом и Вашингтоном должен стать перенос военно-технических линий по выпуску дефицитных зенитных боеприпасов непосредственно на украинские оборонные заводы, что позволит избежать логистических задержек при обстреле.

"Благодарны Президенту Дональду Трампу и американской стороне за работу над возможностью производства ракет-перехватчиков для Patriot в Украине, и для нас важно реализовать это решение как можно скорее, — подчеркнул секретарь СНБО, напомнив также о выполнении договоренностей, ранее достигнутых лидерами государств в Нью-Йорке. Отдельно стороны остановились на реализации инновационного проекта "Drone Deal": — Это уникальная возможность совместить украинский боевой опыт и технологии с американскими производственными способностями, и обе страны искренне заинтересованы в практическом сотрудничестве в этом направлении".

Кроме сугубо военного компонента, во время встречи большое внимание было уделено блокированию финансовых возможностей агрессора финансировать военную машину. Игорь Клименко констатировал, что без синхронизации санкций со всем цивилизованным миром и перекрытием теневых цепочек обхода ограничений Россия добровольно войну не прекратит. По его словам, чрезвычайно сильным и консолидированным шагом на этом пути стало недавнее принятие Конгрессом США Закона Линдси Грэма, продемонстрировавшего беспрецедентный уровень двухпартийной поддержки Украины и предоставившего правоохранительным органам Америки реальные финансовые и юридические инструменты для усиления тотального давления на РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Алексей Гончаренко и Ирина Геращенко призвали реформировать ПВО столицы.



