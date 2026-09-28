Защита от реактивных дронов и Drone Deal: в СНБО сделали заявление

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Недилько Ксения
Украина и США максимально активизировали двусторонние оборонные и технологические консультации, направленные на усиление украинского неба перед началом холодов и создание новых инструментов финансовой блокировки Кремля. Главным фактором для форсирования переговоров стало изменение воздушной тактики оккупантов, перешедших в ежедневный террор крупных украинских городов с помощью скоростных беспилотных систем.
Игорь Клименко
Секретарь СНБО Игорь Клименко во время встречи с американской дипломатической миссией очертил текущую ситуацию в стране и назвал главные приоритеты государства.
Важным прорывом в стратегическом партнерстве между Киевом и Вашингтоном должен стать перенос военно-технических линий по выпуску дефицитных зенитных боеприпасов непосредственно на украинские оборонные заводы, что позволит избежать логистических задержек при обстреле.
Кроме сугубо военного компонента, во время встречи большое внимание было уделено блокированию финансовых возможностей агрессора финансировать военную машину. Игорь Клименко констатировал, что без синхронизации санкций со всем цивилизованным миром и перекрытием теневых цепочек обхода ограничений Россия добровольно войну не прекратит. По его словам, чрезвычайно сильным и консолидированным шагом на этом пути стало недавнее принятие Конгрессом США Закона Линдси Грэма, продемонстрировавшего беспрецедентный уровень двухпартийной поддержки Украины и предоставившего правоохранительным органам Америки реальные финансовые и юридические инструменты для усиления тотального давления на РФ.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Алексей Гончаренко и Ирина Геращенко призвали реформировать ПВО столицы.