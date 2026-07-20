Захід програє: що показала війна в Україні та Ірані

Війна в Україні та недавнє протистояння США з Іраном показали, що технологічна перевага вже не гарантує перемоги. Західним арміям необхідно кардинально змінювати підхід до ведення бойових дій, інакше вони можуть виявитися не готовими до війн нового покоління. Такого висновку дійшло німецьке видання Die Welt.

Військові НАТО. Фото: з відкритих джерел

Автори матеріалу нагадують про події лютого 2023 року, коли російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 був уражений безпілотником на авіабазі Мачуліщі в Білорусі, що була далеко від лінії фронту. Аналогічний сценарій, зазначає видання, через три роки реалізував Іран, знищивши американський літак AWACS на авіабазі в Саудівській Аравії, розташованій приблизно за 700 кілометрів від іранської території.

На думку колишнього австралійського генерала Міка Райана, західні військові роками отримували попередження про подібні загрози, проте не зробили необхідних висновків. Замість перегляду тактики армії продовжували покладатися на традиційну технологічну перевагу.

Експерти зазначають, що сучасні війни виграються вже не лише кількістю високоточної зброї. Все більшого значення набувають здатності швидко впроваджувати інновації, оперативно перебудовувати виробництво озброєнь та адаптуватися до змін на полі бою.

Особливу роль цьому процесі грає штучний інтелект. Видання нагадує, що компанія Palantir брала участь у створенні для України цифрової системи, яка в режимі реального часу передає розвідувальні дані підрозділам для завдання ударів по противнику.

За оцінкою генерального інспектора Бундесвера Карстена Бройєра, армії майбутнього повинні постійно змінюватися разом із розвитком технологій — від штучного інтелекту та автоматизації до квантових обчислень та лазерної зброї. Як приклад ефективної адаптації Die Welt наводить Україну, яка створила екосистему військових стартапів навколо платформи Brave1, яка дозволила максимально швидко впроваджувати нові рішення безпосередньо на фронті.

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