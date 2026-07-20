Запад проигрывает: что показала война в Украине и Иране

Война в Украине и недавнее противостояние США с Ираном показали, что технологическое превосходство уже не гарантирует победу. Западным армиям необходимо кардинально менять подход к ведению боевых действий, иначе они могут оказаться не готовы к войнам нового поколения. К такому выводу пришло немецкое издание Die Welt.

Военные НАТО. Фото: из открытых источников

Авторы материала напоминают о событиях февраля 2023 года, когда российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был поражен беспилотником на авиабазе Мачулищи в Беларуси, находившейся далеко от линии фронта. Аналогичный сценарий, отмечает издание, спустя три года реализовал Иран, уничтожив американский самолет AWACS на авиабазе в Саудовской Аравии, расположенной примерно в 700 километрах от иранской территории.

По мнению бывшего австралийского генерала Мика Райана, западные военные годами получали предупреждения о подобных угрозах, однако не сделали необходимых выводов. Вместо пересмотра тактики армии продолжали полагаться на традиционное технологическое превосходство.

Эксперты отмечают, что современные войны выигрываются уже не только количеством высокоточного оружия. Все большее значение приобретают способность быстро внедрять инновации, оперативно перестраивать производство вооружений и адаптироваться к изменениям на поле боя.

Особую роль в этом процессе играет искусственный интеллект. Издание напоминает, что компания Palantir участвовала в создании для Украины цифровой системы, которая в режиме реального времени передает разведывательные данные подразделениям для нанесения ударов по противнику.

По оценке генерального инспектора Бундесвера Карстена Бройера, армии будущего должны постоянно меняться вместе с развитием технологий — от искусственного интеллекта и автоматизации до квантовых вычислений и лазерного оружия. В качестве примера эффективной адаптации Die Welt приводит Украину, которая создала экосистему военных стартапов вокруг платформы Brave1, позволившую максимально быстро внедрять новые решения непосредственно на фронте.

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