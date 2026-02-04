В Україні обіцянка одружитися може отримати реальну юридичну вагу. Згідно з новим проєктом Цивільного кодексу, який перебуває на розгляді у Верховній Раді, за розірвання заручин без поважних причин передбачена фінансова відповідальність.

За скасоване весілля доведеться платити: у Раді готують нові правила для заручин

Хто вважається зарученим?

Документ чітко визначає статус пари до моменту реєстрації шлюбу. Зарученими вважаються чоловік та жінка, які дали одне одному обіцянку створити сім'ю:

"...чоловік та жінка, які надали взаємну обіцянку укласти шлюб (усно або письмово). З дня подання заяви про реєстрацію шлюбу чоловік та жінка стають нареченими".

При цьому законодавці наголошують, що "заручини не зобовʼязують вступати в шлюб", проте накладають певні матеріальні зобов'язання.

Фінансові наслідки відмови

Якщо у чинному законі йдеться лише про компенсацію реальних витрат на підготовку до торжества, то нові норми розширюють цей перелік:

"У чинній редакції документа вказано, що той, хто відмовився від шлюбу після заручин, має компенсувати другій стороні витрати пов'язані з приготуванням до весілля. А у новому документі також передбачена компенсація моральної шкоди".

Коли платити не потрібно?

Законопроєкт передбачає випадки, коли відмова від шлюбу є виправданою. Відшкодування не знадобиться, якщо партнер вчинив аморально або приховав важливі факти про себе, як-от:

тяжку хворобу або наявність дитини;

судимість або попередній шлюб;

"зміну статі" або перебування у фактичному сімейному союзі.

Доля весільних подарунків

Нові правила також регулюють питання подарованого майна. Якщо весілля скасовується, той, хто робив подарунок, має право вимагати його назад:

"Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування через суд. У такому разі річ потрібно повернути, а якщо вона не збереглася — відшкодувати її повну вартість".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в новому Цивільному кодексі готують зниження шлюбного віку до 14 років, але за певних умов, також є додаткові зміни щодо шлюбу та розлучення.