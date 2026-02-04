В Украине обещание жениться может получить реальный юридический вес. Согласно новому проекту Гражданского кодекса, который находится на рассмотрении в Верховной Раде, за расторжение помолвки без уважительных причин предусмотрена финансовая ответственность.

За отмененную свадьбу придется платить: в Раде готовят новые правила для помолвки

Кто считается обрученным?

Документ четко определяет статус пара до момента регистрации брака. Обрученными считаются мужчина и женщина, которые дали друг другу обещание создать семью:

"...мужчина и женщина, предоставившие взаимное обещание заключить брак (устно или письменно). Со дня подачи заявления о регистрации брака мужчина и женщина становятся невестами".

При этом законодатели отмечают, что "помолвка не обязывает вступать в брак", однако налагает определенные материальные обязательства.

Финансовые последствия отказа

Если в действующем законе речь идет только о компенсации реальных расходов на подготовку к торжеству, то новые нормы расширяют этот список:

"В действующей редакции документа указано, что тот, кто отказался от брака после помолвки, должен компенсировать другой стороне расходы, связанные с приготовлением к свадьбе. А в новом документе также предусмотрена компенсация морального вреда".

Когда платить не нужно?

Законопроект предусматривает случаи, когда отказ от брака оправдан. Возмещение не понадобится, если партнер поступил безнравственно или скрыл важные факты о себе, например:

тяжелую болезнь или наличие ребенка;

судимость или предварительный брак;

"изменение пола" или пребывание в фактическом семейном союзе.

Судьба свадебных подарков

Новые правила также регулируют вопросы подаренного имущества. Если свадьба отменяется, тот, кто делал подарок, имеет право требовать его обратно:

"Даритель имеет право требовать расторжения договора дарения через суд. В таком случае вещь нужно вернуть, а если она не сохранилась – возместить ее полную стоимость".

