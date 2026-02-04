В Україні розглядають можливість суттєвого перегляду сімейних норм. У проєкті нового Цивільного кодексу (Кодексу приватного права) передбачено право на одруження для підлітків з 14 років за певних умов. Ініціаторами цього документа виступили керівники парламенту та народні депутати, серед яких Руслан Стефанчук, Олена Кондратюк, Олександр Корнієнко, Микола Стефанчук та Іван Калаур.

Шлюб у 14 років та нові правила розлучення: Рада розглядає масштабні зміни до Цивільного кодексу

Шлюбний вік: нові винятки

Наразі, згідно зі статтею 22 Сімейного кодексу України, шлюбний вік встановлено на рівні 18 років. Як виняток, особи з 16 років можуть отримати право на шлюб за рішенням суду, якщо:

"...буде встановлено, що це відповідає її інтересам".

Проте новий законопроєкт пропонує дозволити реєстрацію шлюбу особам, які досягли 14 років, у разі наявності серйозних підстав. Зокрема, у статті 1478 зазначено, що така можливість надається:

"...у разі вагітності або народження нею дитини".

Зміна прізвища через насильство та зраду

Окрім шлюбного віку, документ містить низку інших новацій. Парламентарі пропонують дозволити чоловіку або дружині вимагати повернення дошлюбного прізвища навіть без розірвання шлюбу. Це можливо, якщо партнер вчинив:

"...домашнє насильство, а також за умови кримінального правопорушення, аморального вчинку, зради тощо".

Нові підстави для розлучення та статус заручин

Проєкт закону №14394 також деталізує причини для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя. Підставою може стати:

Небажання чоловіка мати дитину або його нездатність до зачаття.

Нездатність жінки народити дитину.

Також законодавці пропонують чітко зафіксувати, що "заручини не створюють обов’язку вступу в шлюб", що захищає право особи змінити рішення до офіційної реєстрації. Окремо прописано норму щодо недійсності шлюбу: недійсним вважатиметься той союз, що був "зареєстрований з особою, яка змінила стать".

