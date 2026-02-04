В Украине рассматривается возможность существенного пересмотра семейных норм. В проекте нового Гражданского кодекса (Кодекса частного права) предусмотрено право на женитьбу для подростков с 14 лет при определенных условиях. Инициаторами этого документа выступили руководители парламента и народные депутаты, среди которых Руслан Стефанчук, Елена Кондратюк, Александр Корниенко, Николай Стефанчук и Иван Калаур.

Брак в 14 лет и новые правила развода: Рада рассматривает масштабные изменения в Гражданский кодекс

Брачный возраст: новые исключения

Согласно статье 22 Семейного кодекса Украины, брачный возраст установлен на уровне 18 лет. Как исключение, лица с 16 лет могут получить право на брак по решению суда, если:

"...будет установлено, что это отвечает его интересам".

Однако новый законопроект предлагает разрешить регистрацию брака лицам, достигшим 14 лет, при наличии серьезных оснований. В частности, в статье 1478 отмечено, что такая возможность предоставляется:

"...в случае беременности или рождения им ребенка".

Смена фамилии из-за насилия и предательства

Кроме брачного возраста документ содержит ряд других новаций. Парламентарии предлагают разрешить мужу или жене требовать возвращения добрачной фамилии даже без расторжения брака. Это возможно, если партнер совершил:

"...домашнее насилие, а также при криминальном правонарушении, аморальном поступке, измене и т.д.".

Новые основания для развода и статус помолвки

Проект закона №14394 также детализирует причины расторжения брака по иску одного из супругов. Основанием может стать:

Нежелание мужчины иметь ребенка или его неспособность к зачатию.

Неспособность женщины родить ребенка.

Также законодатели предлагают четко зафиксировать, что "обручение не создает обязанности вступления в брак", что защищает право лица изменить решение до официальной регистрации. Отдельно прописана норма по недействительности брака: недействительным будет считаться тот союз, который был "зарегистрирован с лицом, изменившим пол".

