Весілля — це не лише свято кохання, а й подія, оповита десятками традицій, прикмет і негласних правил. Деякі прохання від молодят або гостей можуть здатися дрібницею, але насправді — мати серйозні наслідки як з точки зору етики, так і з погляду народних вірувань. Ось список заборон, які не варто порушувати навіть “заради жарту” чи з ввічливості.

Які заборони не можна порушувати на весіллі, навіть якщо вас про це попросили

1. Не міряти обручки молодят

Навіть якщо наречена чи наречений жартома пропонують вам приміряти їхні обручки — відмовтесь. За прикметами, це може “приміряти” на себе їхню долю або забрати щастя з пари.

2. Не дозволяйте нікому надягати вашу фату або вінок

Фата і весільний вінок — символ чистоти та захисту шлюбу. Якщо їх міряє інша людина — вважається, що вона може “перебрати” на себе жіноче щастя або накликати розлад у родині.

3. Не сідайте на місце молодят

Навіть на хвилину і навіть “поки вони відійшли”. За повір’ями, той, хто сяде на місце молодих, може “зайняти” їхнє щастя або внести сварки у подружнє життя.

4. Не дозволяйте чужим людям поправляти одяг нареченій

Сукня нареченої — це не просто вбрання, а оберіг. Торкатись до неї можуть лише близькі люди або спеціально призначені дружки.

5. Не беріть у руки букет нареченої до кидання

Букет — сильний весільний символ. Тримати його до офіційного кидання — означає втручатися у долю та “переплутати” енергетику майбутніх стосунків.

6. Не передавайте весільні свічки або коровай “з рук у руки”

Такі речі передають лише через рушник або ставлять на стіл — щоб не “передати” разом із ними сімейне щастя.

7. Не жартуйте про розлучення чи “останній день свободи”

Навіть у формі тостів або жартів. Слово на весіллі вважається програмним — сказане може “притягнути” небажані події.

8. Не розбивайте посуд навмисно, якщо це не передбачено обрядом

Не кожне биття — “на щастя”. У багатьох традиціях випадково розбитий посуд на весіллі — знак конфліктів у родині.

9. Не давайте міряти сукню нареченої до весілля

Навіть найближчим подругам чи родичкам. Це вважається поганою прикметою — “відміряти” чужу долю.

10. Не втручайтеся в перебіг обрядів, навіть якщо вас просять “для сміху”

Весільні обряди — це не театр. Будь-яка імпровізація може порушити символіку свята і зіпсувати настрій або атмосферу.

Висновок

Весілля — це день, коли слова, дії та навіть жарти мають особливу силу. Навіть якщо ви не вірите у прикмети, повага до традицій — це повага до пари та їхнього майбутнього. Деякі “дрібниці” краще не робити ніколи — навіть якщо вас про це дуже просять.

