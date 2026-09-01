За рахунок чого втрималася Росія: чому ставка на нафту не спрацювала

Головні гроші російському бюджету цього року принесла не російська армія, а іранська. І це дохід, якого Кремль не контролює: його вмикають і вимикають у Вашингтоні, підписом під однією ліцензією. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Танкери з нафтою. Фото: із відкритих джерел

Експерт розповідає, уночі проти понеділка США вдарили по ракетних установках на іранському острові Ларак – CENTCOM назвав це "обмеженою і точною" операцією проти сил, які готувалися ставити міни в Ормузькій протоці. Іран відповів ракетами й дронами по двох американських базах у Йорданії, тамтешня армія відзвітувала про вісім збитих ракет, а Корпус вартових ісламської революції назвав американський удар "стратегічною і смертельною помилкою". Це перший прямий обмін за понад місяць і шостий місяць конфлікту, що почався наприкінці лютого. Brent одразу додав 2,8 відсотка – до 90,57 долара за барель.

"Далі мала б іти звична фраза про те, що війна на Близькому Сході – подарунок Кремлю. Цього разу вона не працює, і причина варта окремої розмови. Починалося як подарунок. У березні Іран перекрив протоку, ціни підскочили, Індія й Індонезія залишилися без звичних обсягів – і Мінфін США видав генеральну ліцензію, яка вивела з-під санкцій російську нафту, вже завантажену на танкери, включно з підсанкційними суднами. А сімнадцятого червня опівночі виняток сплив, і Мінфін США не опублікував продовження. Трамп прокоментував це без дипломатії: дивимося, наскільки сильно падає ціна, і невдовзі зможемо це зробити, бо "нафта тепер рухається", — зазначив експерт.

За його словами, ефект був миттєвий. У перші дні липня Urals торгувалася по 41,66 при тому самому орієнтирі 59, а дисконт до Brent у західних портах доходив до двадцяти семи доларів на бареля. Та сама нафта, та сама війна, інший документ.

Експерт говорить, що аналітики лякали ста пʼятдесятьма доларами, а Brent тримається у вилці вісімдесят-девʼяносто. Тримається тому, що близькосхідні експортери освоїли рівно ту схему, яку останні чотири роки відпрацьовувала Росія: малі танкери проходять протоку з вимкненими трекерами, а біля берегів Оману переливають вантаж на великі судна в нейтральних водах. У січні там збиралося близько сорока танкерів, тепер – півтори сотні, а обсяг такого тіньового транзиту оцінюють у чотири мільйони барелів на добу. Через саму протоку йде близько девʼяти мільйонів проти двадцяти до війни, але фізично нафта на ринок надходить. Іронія в тому, що інструмент обходу санкцій, винайдений заради російського експорту, став галузевою нормою – і саме він тепер не дає Кремлю заробити на чужій війні.

За словами експерта, другий обмежувач ми виробляємо самі. У липні Росія видобувала 8,887 мільйона барелів на добу проти власної квоти ОПЕК+ у 9,824 – майже мільйон недобору, і Bloomberg називає причиною удари по нафтовій інфраструктурі. За підрахунками французького дослідника Клемана Молена, від початку року уражено двадцять вісім із приблизно сорока восьми російських НПЗ, вісімдесят один удар, серед них сімнадцять із двадцяти найбільших заводів. Заводи не встигають ремонтуватися між прильотами – у цьому й розрахунок.

Підсумовуючи політолог зауважив, що цього року російський бюджет тримався не на власній нафті, а на чужій війні й американському підписі під ліцензією – на двох речах, які ухвалюють не в Москві. Третя річ, від якої залежить наступний рік, ухвалюється в Україні, і вона літає.

Також видання "Коментарі" повідомляло – новий виток конфлікту США та Ірану все переграв: що тепер сталося із цінами на нафту.



