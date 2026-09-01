Главные деньги российскому бюджету в этом году принесла не русская армия, а иранская. И это доход, который Кремль не контролирует: его включают и отключают в Вашингтоне, подписью под одной лицензией. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Танкеры с нефтью. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказывает, что ночью на понедельник США ударили по ракетным установкам на иранском острове Ларак – CENTCOM назвал это "ограниченной и точной" операцией против сил, которые готовились ставить мины в Ормузском проливе. Иран ответил ракетами и дронами по двум американским базам в Иордании, тамошняя армия отчиталась о восьми сбитых ракетах, а Корпус стражей исламской революции назвал американский удар "стратегической и смертельной ошибкой". Это первый прямой обмен за более чем месяц и шестой месяц конфликта, начавшийся в конце февраля. Brent сразу прибавил 2,8 процента – до 90,57 доллара за баррель.

"Дальше должна была идти привычная фраза о том, что война на Ближнем Востоке – подарок Кремлю. На этот раз она не работает, и причина стоит отдельного разговора. Начиналось как подарок. В марте Иран перекрыл пролив, цены подскочили, Индия и Индонезия остались без привычных объемов – и Минфин США выдал генеральную лицензию, выведшую из-под санкций российскую нефть, уже загруженную на танкеры, включая подсанкционные суда. А семнадцатого июня в полночь исключение всплыло, и Минфин США не опубликовал продолжение. Трамп прокомментировал это без дипломатии: смотрим, насколько сильно падает цена, и скоро сможем это сделать, потому что "нефть теперь движется", — отметил эксперт.

По его словам, эффект был мгновенным. В первые дни июля Urals торговалась по 41,66 при том же ориентире 59, а дисконт до Brent в западных портах доходил до двадцати семи долларов на барреля. Та же нефть, та же война, другой документ.

Эксперт говорит, что аналитики пугали ста пятьдесят долларов, а Brent держится в вилке восемьдесят-девяносто. Держится потому, что ближневосточные экспортеры освоили ровно ту схему, которую последние четыре года отрабатывала Россия: малые танкеры проходят пролив с выключенными трекерами, а у берегов Омана переливают груз на большие суда в нейтральных водах. В январе там собиралось около сорока танкеров, теперь полторы сотни, а объем такого теневого транзита оценивают в четыре миллиона баррелей в сутки. Через сам пролив идет около девяти миллионов против двадцати до войны, но физически нефть на рынок поступает. Ирония в том, что инструмент обхода санкций, изобретенный для российского экспорта, стал отраслевой нормой – и именно он теперь не дает Кремлю заработать на чужой войне.

По словам эксперта, второй ограничитель мы производим сами. В июле Россия добывала 8,887 миллиона баррелей в сутки против собственной квоты ОПЕК в 9,824 – почти миллион недобора, и Bloomberg называет причиной удары по нефтяной инфраструктуре. По подсчетам французского исследователя Клемана Молена, с начала года поражено двадцать восемь из примерно сорока восьми российских НПЗ, восемьдесят один удар, в том числе семнадцать из двадцати крупнейших заводов. Заводы не успевают ремонтироваться между прилетами – на этом и расчет.

Подытоживая политолог, отметил, что в этом году российский бюджет держался не на собственной нефти, а на чужой войне и американской подписи под лицензией – на двух вещах, которые принимаются не в Москве. Третья вещь, от которой зависит следующий год, принимается в Украине, и она летает.

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