Новий виток конфлікту США та Ірану все переграв: що тепер сталося із цінами на нафту

Світові ціни на нафту різко зросли на початку торгів у понеділок, 31 серпня, після нового загострення між США та Іраном. Вартість Brent піднялася вище за позначку в 90 доларів за барель, оскільки інвестори побоюються подальших перебоїв з поставками через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту. Фото: з відкритих джерел

Станом на 04:36 GMT ф'ючерси на Brent подорожчали на 2,21 долара, або 2,51%, досягнувши 90,31 долара за барель. Американська WTI додала 1,83 долара, або 2,19%, і торгувалася на рівні 85,23 долара.

Зростання котирувань відбулося після нових ударів американських військових по іранських об'єктах у районі Ормузької протоки. Тегеран, у свою чергу, заявив про атаку на дві американські авіабази в Йорданії.

Особлива увага ринку прикута до судноплавства через Ормуз. Переговори про припинення конфлікту поки що не дали результату, а посередники намагаються відновити нормальний рух танкерів. До початку війни через протоку проходила приблизно п'ята частина світових постачань нафти.

Судноплавні дані свідчать, що у вихідні через стратегічний маршрут проходили лише близько п'яти помітних торгових суден на добу. Перевізники виявляють обережність, побоюючись нових атак. Британське Управління морської торгівлі також повідомило, що у суботу під час проходження протоки до одного з танкерів потрапив снаряд.

За оцінкою аналітика DBS Сувро Саркара, ринок поки що розраховує швидше на обмежене протистояння, ніж на затяжну ескалацію. Однак невизначеність навколо Ормуза здатна утримувати ціну Brent у діапазоні 85-95 доларів.

Додатковий тиск на нафтовий ринок можуть чинити нові американські санкції проти Ірану. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон, ймовірно, запроваджуватиме нові вторинні санкції проти Тегерана щотижня.

Паралельно президент США Дональд Трамп повідомив про плани використати нафту з нової угоди з Венесуелою для поповнення американського стратегічного нафтового резерву, запаси якого наблизилися до мінімуму майже за 44 роки.

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