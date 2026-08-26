Удары Украины сделали свое дело: какая страна вдруг отказывается от российской нефти

Украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре все заметнее сказываются на международной торговле сырьем. Индийские нефтеперерабатывающие компании начали сокращать закупки российской нефти и активнее искать альтернативные источники поставок. Об этом сообщает Bloomberg.

Танкеры с нефтью. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, импорт российской нефти в Индию в августе может составить около 2 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в июле показатель достигал 2,8 млн баррелей. На рынке объясняют падение сразу несколькими факторами: понижением доступности российских поставок, конкуренцией со стороны Китая и последствиями украинских атак по НПЗ и портовой инфраструктуре РФ.

Индийские закупщики уже обратили внимание на нефть из Западной Африки, США и стран Персидского залива. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания страны Indian Oil Corp. объявила тендеры на приобретение американского и ближневосточного сырья. К срочным закупкам нероссийской нефти также подключились Hindustan Petroleum Corp. и Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.

Изменение стратегии происходит в преддверии увеличения внутреннего спроса на топливо. Индийские НПЗ завершают плановое сервис и готовятся наращивать создание.

В то же время проблемы Москвы выходят далеко за пределы индийского рынка. Украинские атаки по российским НПЗ и черноморским портам создают перебои с переработкой и транспортировкой нефти. По данным отслеживания танкеров, за последние четыре недели морской экспорт российской нефти сократился до примерно 3,5 млн баррелей в сутки против более 4 млн в июле.

Также издание "Комментарии" сообщало – ждать ли водителям приятных новостей: что вдруг произошло с ценами на нефть.



