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Удари України зробили свою справу: яка країна раптом відмовляється від російської нафти

Індійські НПЗ скорочують закупівлі сировини з РФ і терміново переключаються на постачання із США, Перської затоки та Західної Африки. Російський нафтовий експорт уже відчув наслідки атак

26 серпня 2026, 15:47
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Кравцев Сергей

Українські удари по російській нафтовій інфраструктурі дедалі помітніше позначаються на міжнародній торгівлі сировиною. Індійські нафтопереробні компанії почали скорочувати закупівлі російської нафти та активніше шукати альтернативні джерела постачання. Про це повідомляє Bloomberg.

Удари України зробили свою справу: яка країна раптом відмовляється від російської нафти

Танкери з нафтою. Фото: із відкритих джерел

За даними аналітиків, імпорт російської нафти до Індії у серпні може становити близько 2 млн барелів на добу. Для порівняння, у липні показник сягав 2,8 млн барелів. На ринку пояснюють падіння одразу кількома факторами: зниженням доступності російських поставок, конкуренцією з боку Китаю та наслідками українських атак по НПЗ і портовій інфраструктурі РФ.

Індійські закупівельники вже звернули увагу на нафту із Західної Африки, США та країн Перської затоки. Найбільша нафтопереробна компанія країни Indian Oil Corp. оголосила тендери на придбання американської та близькосхідної сировини. До термінових закупівель неросійської нафти також долучилися Hindustan Petroleum Corp. та Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.

Зміна стратегії відбувається напередодні збільшення внутрішнього попиту на паливо. Індійські НПЗ завершують планове обслуговування і готуються нарощувати виробництво.

Водночас проблеми Москви виходять далеко за межі індійського ринку. Українські атаки по російських НПЗ та чорноморських портах створюють перебої з переробкою і транспортуванням нафти. За даними відстеження танкерів, за останні чотири тижні морський експорт російської нафти скоротився до приблизно 3,5 млн барелів на добу проти понад 4 млн у липні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи чекати водіям приємних новин: що раптом відбулося з цінами на нафту.




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Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-26/indian-refiners-widen-oil-search-as-attacks-hurt-russian-flows
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