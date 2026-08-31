Новый виток конфликта США и Ирана все переиграл: что теперь произошло с ценами на нефть

Мировые цены на нефть резко выросли в начале торгов в понедельник, 31 августа, после нового обострения между США и Ираном. Стоимость Brent поднялась выше отметки в 90 долларов за баррель, поскольку инвесторы опасаются дальнейших перебоев с поставками через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

По состоянию на 04:36 GMT фьючерсы на Brent подорожали на 2,21 доллара, или 2,51%, достигнув 90,31 доллара за баррель. Американская WTI прибавила 1,83 доллара, или 2,19%, и торговалась на уровне 85,23 доллара.

Рост котировок произошел после новых ударов американских военных по иранским объектам в районе Ормузского пролива. Тегеран, в свою очередь, заявил об атаке на две американские авиабазы в Иордании.

Особое внимание рынка приковано к судоходству через Ормуз. Переговоры о прекращении конфликта пока не принесли результата, а посредники пытаются восстановить нормальное движение танкеров. До начала войны через пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Судоходные данные свидетельствуют, что в выходные через стратегический маршрут проходили лишь около пяти заметных торговых судов в сутки. Перевозчики проявляют осторожность, опасаясь новых атак. Британское Управление морской торговли также сообщило, что в субботу во время прохождения пролива в один из танкеров попал снаряд.

По оценке аналитика DBS Сувро Саркара, рынок пока рассчитывает скорее на ограниченное противостояние, чем на затяжную эскалацию. Однако неопределенность вокруг Ормуза способна удерживать цену Brent в диапазоне 85-95 долларов.

Дополнительное давление на нефтяной рынок могут оказать новые американские санкции против Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон, вероятно, будет вводить новые вторичные санкции против Тегерана еженедельно.

Параллельно президент США Дональд Трамп сообщил о планах использовать нефть из новой сделки с Венесуэлой для пополнения американского стратегического нефтяного резерва, запасы которого приблизились к минимуму почти за 44 года.

Читайте также на портале "Комментарии" - удары Украины сделали свое дело: какая страна вдруг отказывается от российской нефти.



