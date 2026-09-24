З Умані — до армії: стало відомо, де служитиме мобілізований хасид

Федерація єврейських громад України (ФЄГУ) оприлюднила інформацію про перебування у навчальному таборі на Одещині 49-річного хасида Джонатана Карлінського. Чоловік, який є громадянином Ізраїлю та мешкає в Бейтар-Іліті, очікує на офіційне призначення лікарем до військової частини, що дислокується у Харківській області, передає Ynet.

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Медика, який є уродженцем України, затримали на кордоні з Румунією під час перевірки документів, коли він їхав зі святкування Рош га-Шана в Умані. Згідно із чинним українським законодавством, він підлягає загальній мобілізації. Спроби родини домогтися його звільнення виявилися марними. Окрім того, початкові заяви про наявність у нього шістьох дітей не підтвердилися — з'ясувалося, що Карлінський є батьком лише однієї доньки, тому права на відстрочку не має.

Близько тижня тому командування ЗСУ поінформувало єврейську спільноту, що призовник перебував у місті Одеса. Завдяки втручанню посланця Хабаду рабина Шнеура Віглера та головного рабина Одеси та Півдня України Авраама Вольфа для затриманого оперативно організували належні умови та релігійне забезпечення.

"Ми подбали про те, щоб у нього була кошерна їжа на будні, на останній Шабат, на трапезу, яка перериває піст у переддень Йом-Кіпура", — прокоментували представники релігійної організації гуманітарний аспект справи. Вони також додали, що забезпечили вірянина усім необхідним для духовних обрядів: "Ми також принесли йому молитовник, а сьогодні він отримав від нас "Чотири види" на свято Суккот".

Адвокат Шломо Хадад, який представляє інтереси сім'ї, отримав офіційне запевнення, що Карлінського не відправлятимуть безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Його залучать виключно як медичний персонал на тиловій базі. Ба більше, у наданому військовими відеозверненні сам чоловік підтвердив, що почувається добре та не має скарг на умови утримання.

У Федерації констатують, що шансів на демобілізацію Джонатана практично немає через критичну ситуацію на фронті. Медик у минулому вже проходив строкову службу в Україні до своєї еміграції до Ізраїлю.

"Те, що Карлінський володіє знаннями в медицині, а також враховуючи зростаючу нестачу медичного персоналу в українській армії, означає, що армія зараз дуже потребує його", — наголосили у ФЄГУ, резюмувавши, що оборонне відомство "не зможе його звільнити".

Голова об'єднання єврейських громад України рабин Меїр Стемблер закликав міжнародну спільноту з розумінням поставитися до безкомпромісності українських законів під час затяжного конфлікту. Він провів паралель із загрозами, які є близькими та зрозумілими для мешканців Ізраїлю.

"Україна веде дуже складну війну проти агресивного ворога, який майже п’ять років завдає шкоди людям, будівлям, школам, лікарням", — зазначив Стемблер, пояснюючи причини жорсткого підходу до мобілізаційного ресурсу. "Порівняно з Ізраїлем – це як якби ХАМАС і Хезболла вторглися в країну і не змогли б дати їм відсіч навіть через п’ять років", — підкреслив рабин.

Водночас духовний лідер висловив вдячність українському керівництву за гнучкість та повагу до релігійних почуттів призовника. Зважаючи на переконання Карлінського, армія пішла йому назустріч.

"Карлінський сказав, що з релігійної точки зору він не хоче тримати зброю, і вони звернулися до нього та призначили лікарем", — підсумував Меїр Стемблер. Він також висловив надію на подальшу оптимізацію його служби: "Можливо, пізніше ми зможемо інтегрувати його до військового рамінату української армії".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ДПСУ прокоментували ситуація з мобілізацією Карлінського.