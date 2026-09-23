Скандал на пункті пропуску: прикордонники пояснили, як насправді затримали громадянина Ізраїлю

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Недилько Ксения
Державна прикордонна служба України спростувала інформацію, яка активно ширилася в медіа, щодо нібито примусової мобілізації громадянина Ізраїлю під час його повернення зі святкування Рош га-Шана. У відомстві наголосили, що поширені чутки абсолютно не відповідають реальності.
Джонатан Карлінський Машек, ізраїльський ув'язнений в Україні. Фото: Walla
Прикордонники чітко розмежували свої обов'язки та зазначили, що перевірка військового обліку стосується виключно українців.
Як з'ясувалося, причиною затримання чоловіка став не його іноземний паспорт, а наявність українського громадянства та проблеми із законом.
У підсумку чоловіка затримали та передали правоохоронцям, діючи суворо в межах правового поля.
У Держприкордонслужбі ще раз підкреслили, що будь-які заяви про мобілізацію іноземця безпосередньо на кордоні є вигадкою та маніпуляцією.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що повернення з традиційного святкування єврейського Нового року Рош га-Шана в Умані обернулося примусовим призовом до армії для паломника, який поєднав у собі статус ізраїльського емігранта та військовозобов'язаного громадянина України. Інцидент стався на Дунаї, на кордоні з Румунією, під час спроби чоловіка залишити територію країни за іноземним документом.