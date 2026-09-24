Из Умани — в армию: стало известно, где будет служить мобилизованный хасид

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Недилько Ксения
Федерация еврейских общин Украины (ФЕОУ) обнародовала информацию о пребывании в учебном лагере в Одесской области 49-летнего хасида Джонатана Карлинского. Мужчина, который является гражданином Израиля и проживает в Бейтар-Илите, ожидает официального назначения врачом в военную часть, которая дислоцируется в Харьковской области , передает Ynet. .
Иллюстративное фото
Медика, уроженца Украины, задержали на границе с Румынией во время проверки документов, когда он ехал с празднования Рош га-Шана в Умани. Согласно действующему украинскому законодательству, он подлежит всеобщей мобилизации. Попытки семьи добиться его освобождения оказались тщетными. Кроме того, первоначальные заявления о наличии у него шестерых детей не подтвердились — выяснилось, что Карлинский является отцом одной дочери, поэтому права на отсрочку не имеет.
Около недели назад командование ВСУ проинформировало еврейское сообщество, что призывник находился в городе Одесса. Благодаря вмешательству посла Хабада раввина Шнеура Виглера и главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа для задержанного оперативно организовали надлежащие условия и религиозное обеспечение.
Адвокат Шломо Хадад, представляющий интересы семьи, получил официальное заверение, что Карлинского не будут отправлять прямо на линию боевого столкновения. Его привлекут исключительно в качестве медицинского персонала на тыловой базе. Более того, в предоставленном военными видеообращении сам мужчина подтвердил, что чувствует себя хорошо и не имеет жалоб на условия содержания.
В Федерации констатируют, что шансов на демобилизацию Джонатан практически нет из-за критической ситуации на фронте. Медик в прошлом уже проходил срочную службу в Украине до своей эмиграции в Израиль.
Глава объединения еврейских общин Украины раввин Меир Стемблер призвал международное сообщество с пониманием отнестись к бескомпромиссности украинских законов во время затяжного конфликта. Он провел параллель с угрозами, которые близки и понятны жителям Израиля.
В то же время духовный лидер выразил благодарность украинскому руководству за гибкость и уважение религиозных чувств призывника. Судя по убеждению Карлинского, армия пошла ему навстречу.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ГПСУ прокомментировали ситуацию с мобилизацией Карлинского.