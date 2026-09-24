Из Умани — в армию: стало известно, где будет служить мобилизованный хасид

Федерация еврейских общин Украины (ФЕОУ) обнародовала информацию о пребывании в учебном лагере в Одесской области 49-летнего хасида Джонатана Карлинского. Мужчина, который является гражданином Израиля и проживает в Бейтар-Илите, ожидает официального назначения врачом в военную часть, которая дислоцируется в Харьковской области , передает Ynet. .

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Медика, уроженца Украины, задержали на границе с Румынией во время проверки документов, когда он ехал с празднования Рош га-Шана в Умани. Согласно действующему украинскому законодательству, он подлежит всеобщей мобилизации. Попытки семьи добиться его освобождения оказались тщетными. Кроме того, первоначальные заявления о наличии у него шестерых детей не подтвердились — выяснилось, что Карлинский является отцом одной дочери, поэтому права на отсрочку не имеет.

Около недели назад командование ВСУ проинформировало еврейское сообщество, что призывник находился в городе Одесса. Благодаря вмешательству посла Хабада раввина Шнеура Виглера и главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа для задержанного оперативно организовали надлежащие условия и религиозное обеспечение.

"Мы позаботились о том, чтобы у него была кошерная пища на будни, на последний Шабат, на трапезу, прерывающую пост в канун Йом-Кипура", — прокомментировали представители религиозной организации гуманитарный аспект дела. Они также добавили, что обеспечили верующего всем необходимым для духовных обрядов: "Мы также принесли ему молитвенник, а сегодня он получил от нас "Четыре вида" на праздник Суккот".

Адвокат Шломо Хадад, представляющий интересы семьи, получил официальное заверение, что Карлинского не будут отправлять прямо на линию боевого столкновения. Его привлекут исключительно в качестве медицинского персонала на тыловой базе. Более того, в предоставленном военными видеообращении сам мужчина подтвердил, что чувствует себя хорошо и не имеет жалоб на условия содержания.

В Федерации констатируют, что шансов на демобилизацию Джонатан практически нет из-за критической ситуации на фронте. Медик в прошлом уже проходил срочную службу в Украине до своей эмиграции в Израиль.

"То, что Карлинский владеет знаниями в медицине, а также учитывая растущую нехватку медицинского персонала в украинской армии, означает, что армия сейчас очень нуждается в нем", — подчеркнули в ФЕОУ, резюмировав, что оборонное ведомство "не сможет его уволить".

Глава объединения еврейских общин Украины раввин Меир Стемблер призвал международное сообщество с пониманием отнестись к бескомпромиссности украинских законов во время затяжного конфликта. Он провел параллель с угрозами, которые близки и понятны жителям Израиля.

"Украина ведет очень сложную войну против агрессивного врага, который почти пять лет наносит ущерб людям, зданиям, школам, больницам", — отметил Стемблер, объясняя причины жесткого подхода к мобилизационному ресурсу. "По сравнению с Израилем – это если бы ХАМАС и Хезболла вторглись в страну и не смогли бы дать им отпор даже через пять лет", — подчеркнул раввин.

В то же время духовный лидер выразил благодарность украинскому руководству за гибкость и уважение религиозных чувств призывника. Судя по убеждению Карлинского, армия пошла ему навстречу.

"Карлинский сказал, что с религиозной точки зрения он не хочет держать оружие, и они обратились к нему и назначили врачом", — подытожил Меир Стемблер. Он также выразил надежду на дальнейшую оптимизацию его службы: "Возможно, позже мы сможем интегрировать его в военный рамин украинской армии".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ГПСУ прокомментировали ситуацию с мобилизацией Карлинского.