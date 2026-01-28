З України виїхало півмільйона молодих українців: ДПСУ відреагувала

У Держприкордонслужбі розкритикували заяву народного депутата про виїзд півмільйона молодих українців за кордон за останні півроку. Там наголосили, що озвучені цифри не є об'єктивними. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі телемарафону повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ спікера Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

ДПСУ. Фото: із відкритих джерел

Раніше у соцмережах активно обговорювалися слова нардепа Сергія Нагорняка, який заявив, що за півроку нібито з України виїхало близько півмільйона молодих людей. За його словами, це нібито сталося після введення дозволу на виїзд чоловіків віком 18-22 з 28 серпня.

У свою чергу, Андрій Демченко зазначив, що він не може стверджувати, звідки такі дані у парламентарія. При цьому речник зазначив, що Державна прикордонна служба не робила такого аналізу і не надавала таких цифр для публічності. Власне, вони не відповідають дійсності, тому що вони не є об'єктивними.

Він додав, що ДПСУ веде загальну статистику перетину кордону, але не розподіляє її за віком чи статтю.

"Навіть, якщо порівняти весь 2025 рік, то немає такої кількості щодо переваги на виїзд з України навіть щодо загального перетину кордону всіх категорій – і жінок, і чоловіків, і різних вікових категорій", – сказав Демченко.

Навіть дані суміжних держав, наприклад Польщі, показують значно менші цифри щодо виїзду молодих українців, додав він.

Спікер наголосив, що рух через кордон є двостороннім: громадяни виїжджають та повертаються.

Читайте також на порталі "Коментарі" – 2025 року з України за кордон виїхали і так і не повернулися 290,3 тис. громадян. Це у 1,5 рази менше, ніж роком раніше, коли кількість так званих "умовних неповернень" становила майже 443 тис. осіб. Про це свідчать дані дослідження аналітичного сервісу Опендатабот.



