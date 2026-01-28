Из Украины выехало полмиллиона молодых украинцев: ГПСУ отреагировала

В Госпогранслужбе Украины раскритиковали заявление народного депутата о выезде полмиллиона молодых украинцев за границу за последние полгода. Там отметили, что озвученные цифры не являются объективными. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

ГПСУ. Фото: из открытых источников

Ранее в соцсетях активно обсуждались слова нардепа Сергея Нагорняка, который заявил, что за полгода якобы из Украины выехало около полумиллиона молодых людей. По его словам, это якобы произошло после введения разрешения на выезд мужчин в возрасте 18-22 года с 28 августа.

В свою очередь Андрей Демченко отметил, что он не может утверждать, откуда такие данные у парламентария. При этом спикер отметил, что Государственная пограничная служба не делала такого анализа и не предоставляла таких цифр для публичности. Собственно, они не соответствуют действительности, потому что они не являются объективными.

Он добавил, что ГПСУ ведет общую статистику пересечения границы, но не распределяет ее по возрасту или полу.

"Даже, если сравнить весь 2025 год, то нет такого количества относительно преимущества на выезд из Украины даже по общему пересечению границы всех категорий — и женщин, и мужчин, и разных возрастных категорий", — сказал Демченко.

Даже данные сопредельных государств, например Польши, показывают значительно меньшие цифры по выезду молодых украинцев, добавил он.

Спикер подчеркнул, что движение через границу является двусторонним: граждане выезжают и возвращаются.

