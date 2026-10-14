«З тиранами не домовляються — їх зупиняють!»: Віктор Ющенко написав листа до Дональда Трампа

Третій Президент України Віктор Ющенко звернувся із відкритим листом до президента США Дональда Трампа, у якому закликав американського політика тверезо оцінити сутність російського терору та відмовитися від ідей про компроміси з Кремлем за рахунок українських територій. Ексголова держави наголосив на історичній відповідальності Сполучених Штатів перед Україною та провів жорсткі історичні паралелі.

Віктор Ющенко. Фото з відкритих джерел

У своєму посланні Ющенко підкреслив, що українці мають унікальний генетичний код свободи, заснований на любові до своєї хати та рідної землі, і ніколи не підкоряться загарбникам. Натомість будь-які розмови у Вашингтоні про "поступки" сприймаються Москвою виключно як слабкість.

"Я вирішив написати цей лист без зайвого дипломатичного етикету та високопарних слів — просто як людина до людини, як президент до президента, — зазначає третій Президент України Віктор Ющенко, описуючи щоденні жахи російських обстрілів Києва, Запоріжжя, Одеси, Дніпра та Харківщини. — Варто було Вам лише заговорити про можливість якихось "поступок" чи домовленостей із путіним, як Кремль одразу ж "подякував" за це черговими кривавими ударами по наших родинах".

Політик жорстко розкритикував наміри міжнародних гравців повернутися до економічної співпраці з Росією та заклики до України капітулювати під виглядом "зупинки" конфлікту.

"І на цьому тлі виглядає дико й боляче, коли лунають заклики до України "зупинитися", повчання, кого нам обирати й як жити, або коли дається зелене світло на торгівлю російським дизелем, — акцентує Віктор Ющенко. — Кожен долар від цього дизелю — це куплена ракета, яка завтра прилетить у наші хати. Торгувати з агресором під час такої бійні — це живити його воєнну машину".

Експрезидент нагадав Трампу про Будапештський меморандум 1994 року, коли Україна добровільно віддала третій за потужністю ядерний арсенал світу в обмін на підписи великих держав під гарантіями безпеки.

"Америка взяла на себе моральне й юридичне зобов'язання бути нашим щитом і захисником, — підкреслює Ющенко. — То хіба можна сьогодні, коли на нас напав підлий ворог, забути про підпис Великої Америки під цим документом?!".

Він також навів приклад із власного минулого США, коли Вашингтон у 1930-х роках намагався відкупитися від війни торгівлею нафтою з Імператорською Японією, що зрештою призвело до катастрофи у Перл-Гарборі. Крім того, Ющенко нагадав про спільну кров американців та українців у боротьбі проти тиранії, згадавши Михайла Стренка (українця, що піднімав прапор над Іводзімою) та Олександра Сільвашка, який першим обійняв американського лейтенанта на Ельбі у 1945 році.

"Українська ідентичність — це нескореність, — резюмує у своєму листі Віктор Ющенко, запевняючи Трампа, що український народ неможливо зламати бомбами чи залякати. — Ми ніколи, чуєте, ніколи і нікому не віддамо своєї Землі. Це наш дім, Богом даний нам під цим високим сонцем. Ми тут були, ми є і ми завжди будемо! З тиранами не домовляються — їх зупиняють!".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нардеп Гончаренко наголосив, що треба припинити критикувати Трампа, а їхати з ним домовлятися у Вашингтон.