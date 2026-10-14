«З тиранами не домовляються — їх зупиняють!»: Віктор Ющенко написав листа до Дональда Трампа

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Недилько Ксения
Третій Президент України Віктор Ющенко звернувся із відкритим листом до президента США Дональда Трампа, у якому закликав американського політика тверезо оцінити сутність російського терору та відмовитися від ідей про компроміси з Кремлем за рахунок українських територій. Ексголова держави наголосив на історичній відповідальності Сполучених Штатів перед Україною та провів жорсткі історичні паралелі.
Віктор Ющенко. Фото з відкритих джерел
У своєму посланні Ющенко підкреслив, що українці мають унікальний генетичний код свободи, заснований на любові до своєї хати та рідної землі, і ніколи не підкоряться загарбникам. Натомість будь-які розмови у Вашингтоні про "поступки" сприймаються Москвою виключно як слабкість.
Політик жорстко розкритикував наміри міжнародних гравців повернутися до економічної співпраці з Росією та заклики до України капітулювати під виглядом "зупинки" конфлікту.
Експрезидент нагадав Трампу про Будапештський меморандум 1994 року, коли Україна добровільно віддала третій за потужністю ядерний арсенал світу в обмін на підписи великих держав під гарантіями безпеки.
Він також навів приклад із власного минулого США, коли Вашингтон у 1930-х роках намагався відкупитися від війни торгівлею нафтою з Імператорською Японією, що зрештою призвело до катастрофи у Перл-Гарборі. Крім того, Ющенко нагадав про спільну кров американців та українців у боротьбі проти тиранії, згадавши Михайла Стренка (українця, що піднімав прапор над Іводзімою) та Олександра Сільвашка, який першим обійняв американського лейтенанта на Ельбі у 1945 році.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нардеп Гончаренко наголосив, що треба припинити критикувати Трампа, а їхати з ним домовлятися у Вашингтон.