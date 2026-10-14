«С тиранами не договариваются — их останавливают!»: Виктор Ющенко написал письмо Дональду Трампу

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Недилько Ксения
Третий Президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу, в котором призвал американского политика трезво оценить сущность российского террора и отказаться от идей о компромиссах с Кремлем за счет украинских территорий. Экс-глава государства отметил историческую ответственность Соединенных Штатов перед Украиной и провел жесткие исторические параллели.
Виктор Ющенко. Фото из открытых источников
В своем послании Ющенко подчеркнул, что у украинцев есть уникальный генетический код свободы, основанный на любви к своему дому и родной земле, и никогда не подчинятся захватчикам. Любые разговоры в Вашингтоне о "уступках" воспринимаются Москвой исключительно как слабость.
Политик подверг жесткой критике намерения международных игроков вернуться к экономическому сотрудничеству с Россией и призывы к Украине капитулировать под видом "остановки" конфликта.
Экс-президент напомнил Трампу о Будапештском меморандуме 1994 года, когда Украина добровольно отдала третий по мощности ядерный арсенал мира в обмен на подписи крупных государств под гарантиями безопасности.
Он также привел пример из собственного прошлого США, когда Вашингтон в 1930-х годах пытался откупиться от войны торговлей нефтью с Императорской Японией, что привело к катастрофе в Перл-Гарборе. Кроме того, Ющенко напомнил о совместной крови американцев и украинцев в борьбе против тирании, вспомнив Михаила Стренко (украинца, поднимающего флаг над Иводзимой) и Александра Сильвашко, первым обнявшего американского лейтенанта на Эльбе в 1945 году.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардеп Гончаренко подчеркнул, что нужно прекратить критиковать Трампа, а ехать с ним договариваться в Вашингтон.