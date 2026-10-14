«С тиранами не договариваются — их останавливают!»: Виктор Ющенко написал письмо Дональду Трампу

Третий Президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу, в котором призвал американского политика трезво оценить сущность российского террора и отказаться от идей о компромиссах с Кремлем за счет украинских территорий. Экс-глава государства отметил историческую ответственность Соединенных Штатов перед Украиной и провел жесткие исторические параллели.

Виктор Ющенко. Фото из открытых источников

В своем послании Ющенко подчеркнул, что у украинцев есть уникальный генетический код свободы, основанный на любви к своему дому и родной земле, и никогда не подчинятся захватчикам. Любые разговоры в Вашингтоне о "уступках" воспринимаются Москвой исключительно как слабость.

"Я решил написать это письмо без лишнего дипломатического этикета и высокопарных слов — просто как человек к человеку, как президент президенту, — отмечает третий Президент Украины Виктор Ющенко, описывая ежедневные ужасы российских обстрелов Киева, Запорожья, Одессы, Днепра и Харьковщины. — Стоило Вам лишь заговорить о возможности каких-то "уступок" или договоренностей с Путиным, как Кремль сразу же поблагодарил за это очередные кровавые удары по нашим семьям".

Политик подверг жесткой критике намерения международных игроков вернуться к экономическому сотрудничеству с Россией и призывы к Украине капитулировать под видом "остановки" конфликта.

"И на этом фоне выглядит дико и больно, когда раздаются призывы к Украине "остановиться", назидание, кого нам выбирать и как жить, или когда дается зеленый свет на торговлю российским дизелем, — акцентирует Виктор Ющенко. — Каждый доллар от этого дизеля — купленная ракета, которая завтра прилетит в наши дома. Торговать с агрессором в такой бойне — это питать его военную машину".

Экс-президент напомнил Трампу о Будапештском меморандуме 1994 года, когда Украина добровольно отдала третий по мощности ядерный арсенал мира в обмен на подписи крупных государств под гарантиями безопасности.

"Америка взяла на себя моральное и юридическое обязательство быть нашим щитом и защитником, – подчеркивает Ющенко. — Разве можно сегодня, когда на нас напал подлый враг, забыть о подписи Великой Америки под этим документом?!".

Он также привел пример из собственного прошлого США, когда Вашингтон в 1930-х годах пытался откупиться от войны торговлей нефтью с Императорской Японией, что привело к катастрофе в Перл-Гарборе. Кроме того, Ющенко напомнил о совместной крови американцев и украинцев в борьбе против тирании, вспомнив Михаила Стренко (украинца, поднимающего флаг над Иводзимой) и Александра Сильвашко, первым обнявшего американского лейтенанта на Эльбе в 1945 году.

"Украинская идентичность – это непокоренность, – резюмирует в своем письме Виктор Ющенко, уверяя Трампа, что украинский народ невозможно сломать бомбами или запугать. – Мы никогда, слышите, никогда и никому не отдадим свою Землю. Это наш дом, Богом данный нам под этим высоким солнцем. Мы здесь были, мы есть, и мы всегда будем! С тиранами не договариваются — их останавливают!".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардеп Гончаренко подчеркнул, что нужно прекратить критиковать Трампа, а ехать с ним договариваться в Вашингтон.