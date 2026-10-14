Нардеп Гончаренко застеріг від публічної критики Трампа та закликав терміново летіти до США

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Недилько Ксения
Народний депутат України Олексій Гончаренко виступив із різкою критикою на адресу представників вітчизняної влади та лідерів думок, які публічно атакують президента США Дональда Трампа на американському телебаченні. Парламентар наголосив, що емоційні випади проти стратегічного партнера в умовах тотальної технічної та розвідувальної залежності України є смертельно небезпечними.
Олексій Гончаренко
Політик використав народне прислів'я, щоб описати абсурдність нинішніх дипломатичних суперечок між Києвом та Вашингтоном на тлі недотримання Кремлем будь-яких угод. На його думку, передвиборчий період у Штатах вимагає від України максимальної гнучкості, а не агресивної риторики.
Законодавець виділив два критичні фактори, без яких українська армія просто не зможе утримувати лінію фронту, та закликав тверезо оцінювати реальність.
Він підкреслив, що у разі зупинки постачання цих технологій розплачуватися доведеться тисячами життів українських військових.
Замість публічного звинувачення керівництва США у слабкості, парламентар вимагає переходу до активної кулуарної дипломатії.
Натомість категорично не можна виходити в медіапростір із заявами про неповагу до американського лідера.
Гончаренко також закликав українське суспільство позбутися ілюзій щодо всемогутності результатів американських виборів та оцінити реальну економічну вагу держави на світовій арені.
Політик підсумував, що стійкість України проти РФ — це подвиг, але він став можливим лише завдяки колосальній фінансовій, науковій, матеріальній та розвідувальній підтримці Заходу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нардепка Мар’яна Безугла наголошувала на тому, що до виборів у США Трамп буде змушувати Україну до капітуляції.