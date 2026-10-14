Нардеп Гончаренко застеріг від публічної критики Трампа та закликав терміново летіти до США

Народний депутат України Олексій Гончаренко виступив із різкою критикою на адресу представників вітчизняної влади та лідерів думок, які публічно атакують президента США Дональда Трампа на американському телебаченні. Парламентар наголосив, що емоційні випади проти стратегічного партнера в умовах тотальної технічної та розвідувальної залежності України є смертельно небезпечними.

Олексій Гончаренко

Політик використав народне прислів'я, щоб описати абсурдність нинішніх дипломатичних суперечок між Києвом та Вашингтоном на тлі недотримання Кремлем будь-яких угод. На його думку, передвиборчий період у Штатах вимагає від України максимальної гнучкості, а не агресивної риторики.

"Гори сарай, гори і хата, — емоційно описує поточну ситуацію народний депутат Олексій Гончаренко. — У нас зараз з США горить сарай, навіщо знищувати хату? Не зрозуміло. Да, дуже так собі, що Росія не дотримується енергетичного перемирʼя, але це не привід, щоб виходити на всі американські телеканали і критикувати Президента США та його партію перед виборами".

Законодавець виділив два критичні фактори, без яких українська армія просто не зможе утримувати лінію фронту, та закликав тверезо оцінювати реальність.

"НІХТО не зможе замінити розвіддані США, — акцентує Олексій Гончаренко, іронічно додаючи, що альтернативою міг би стати хіба що Китай. — І НІХТО не зможе замінити звʼязок Старлінк для нашого війська. Ми залежні від Старлінку на 200 відсотків. Абсолютно".

Він підкреслив, що у разі зупинки постачання цих технологій розплачуватися доведеться тисячами життів українських військових.

Замість публічного звинувачення керівництва США у слабкості, парламентар вимагає переходу до активної кулуарної дипломатії.

"Обривати всі телефони в США, — зазначає депутат, окреслюючи першочерговий план дій, — телефонувати, говорити, домовлятись, знаходити середину. Українська група має летіти вже в США".

Натомість категорично не можна виходити в медіапростір із заявами про неповагу до американського лідера.

Гончаренко також закликав українське суспільство позбутися ілюзій щодо всемогутності результатів американських виборів та оцінити реальну економічну вагу держави на світовій арені.

"Навіть, якщо зараз Республіканці програють вибори — це НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬ ВЗАГАЛІ, — резюмує Олексій Гончаренко, нагадуючи, що США є суперпрезидентською республікою, де Трамп заблокує будь-яке неугодне рішення через вето. — Ми не центр землі. У нас економіка менша в 5 разів ніж в Польщі. В 2 рази ніж в Казахстані".

Політик підсумував, що стійкість України проти РФ — це подвиг, але він став можливим лише завдяки колосальній фінансовій, науковій, матеріальній та розвідувальній підтримці Заходу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нардепка Мар’яна Безугла наголошувала на тому, що до виборів у США Трамп буде змушувати Україну до капітуляції.