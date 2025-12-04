У сучасному місті ми щодня перетинаємося з десятками людей. Більшість із них — звичайні перехожі, які поспішають у своїх справах. Але є категорії людей, з якими краще не вступати в розмову, навіть якщо вони виглядають ввічливими або невинними. Це не про страх — це про уважність і здоровий глузд, які можуть захистити від небажаних ситуацій.

З ким на вулиці краще не розмовляти: поради, що можуть зберегти вашу безпеку

1. Невідомі, які підходять занадто близько

Якщо людина порушує вашу особисту дистанцію і нахабно намагається зав’язати розмову — це перший тривожний сигнал.

Так поводяться:

кишенькові злодії (відволікають увагу);

вуличні шахраї;

люди з небезпечними намірами.

Тримайте дистанцію і ввічливо відходьте.

2. Ті, хто просить підписати документи або "швидко допомогти"

Найчастіше це:

псевдоволонтери;

збирачі "на лікування" без перевірених документів;

шахраї, які підсовують договір чи папірці з текстом.

Підписаний документ може бути використаний проти вас.

На вулиці нічого не підписуйте.

3. Люди, що надто наполегливо пропонують щось безкоштовно

"Спробуйте парфуми",

"Візьміть подарунок",

"Вам бонус від магазину".

За цим часто стоять:

нав’язливий продаж;

спроба підвести вас до кредитного договору;

ризик, що предмет містить сліди наркотичних речовин (були такі випадки).

Безкоштовне на вулиці — майже ніколи не безкоштовне.

4. Надто дружелюбні незнайомці, які просять пройти разом

Фрази типу:

"Проведете?"

"Ходімо, я покажу, де…"

"Мені страшно одній".

Це може бути пастка. Якщо комусь потрібна реальна допомога — він звернеться на видимій відстані та не запрошуватиме "кудись зайти". Не йдіть ні з ким, кого ви не знаєте.

5. Люди у стані сильного алкогольного чи наркотичного сп’яніння

Вони непередбачувані, агресивні, можуть нав’язувати розмову або просити гроші. Краще не відповідати взагалі, а просто відійти.

6. Особи, які намагаються "вгадати" ваші проблеми

Це типові маніпулятори:

"Я бачу, на вас порча"

"Я скажу, що буде в майбутньому"

"Дозволь, я вгадаю твою долю".

Вони використовують психологічні прийоми, щоб виманити гроші. Такі розмови краще припиняти одразу.

7. Групи підлітків, що провокують розмовою

Підліткові компанії іноді починають спілкування, щоб:

спровокувати конфлікт;

"пожартувати" над кимось;

відволікти й пограбувати.

Особливо у темний час доби.

Не реагуйте і продовжуйте рух.

8. Особи, які стежать за вами та намагаються говорити знову й знову

Якщо незнайомець кілька разів перетинає ваш шлях і знову намагається заговорити — це небезпечний сигнал.

У такому випадку важливо:

зайти в людне місце;

звернутися до охорони або поліцейського;

подзвонити знайомим.

Не ігноруйте інтуїцію.

9. "Доброзичливці", які просять телефон або дати подзвонити

Це класична шахрайська схема.

Ви можете:

втратити телефон;

опинитися зі списаними коштами;

стати жертвою виманювання особистих даних.

Не давайте телефон незнайомцям.

10. Люди, які просять назвати адресу, куди ви йдете

Якщо незнайомець запитує:

де ви живете;

куди прямуєте;

о котрій будете вдома; — це прямий ризик.

Таку інформацію не повідомляють стороннім.

Головне правило

Якщо ви відчуваєте дискомфорт, тиск, настирність або невмотивовану цікавість — ви не зобов’язані розмовляти. Безпека завжди важливіша за ввічливість.

