У повсякденному житті ми часто зустрічаємо людей, які видаються звичайними перехожими. Проте екстрасенси стверджують: серед них можуть бути ті, хто володіє надзвичайними здібностями. Відьми, за їхніми словами, не носять чорних мантій чи гострих капелюхів, але уважний погляд може виявити характерні ознаки.

Як розпізнати відьму на вулиці: що кажуть екстрасенси

Ознаки у зовнішності

Екстрасенси переконані, що люди з потужною енергетикою мають особливу ауру, яку відчуває навіть непідготовлена людина:

Очі. Найчастіше яскраві, ніби пронизують наскрізь. Дивлячись у них, людина може відчувати дискомфорт або дивне тепло.

Волосся. Дуже густе, важке, іноді неслухняне. У багатьох випадках – темне або вогняно-руде.

Шкіра. Часто надзвичайно світла, іноді з незвичними родимками чи мітками.

Посмішка. Може виглядати трохи іронічною чи навіть лукавою, ніби людина знає більше, ніж говорить.

Поведінкові особливості

Екстрасенси радять звертати увагу не лише на зовнішність, а й на манеру поведінки:

Відьми здатні змусити людину звернути на себе увагу, навіть якщо вона намагається залишитися непомітною.

Часто не люблять тривалого фізичного контакту — рукостискання чи обіймів.

Мають звичку дивитися прямо в очі довше, ніж зазвичай прийнято.

Іноді говорять загадками або жартують так, що співрозмовник відчуває тривогу.

Енергетичні прояви

Деякі люди відзначають, що після випадкової зустрічі чи розмови з "незвичайною жінкою" відчувають:

різкий занепад сил,

головний біль,

дивні сни,

несподівані дрібні невдачі.

Екстрасенси пояснюють це тим, що відьми нібито можуть підживлюватися чужою енергією, навіть несвідомо.

Як себе захистити

Фахівці з езотерики радять не піддаватися страху. Якщо ви відчули дискомфорт поруч із незнайомою жінкою, достатньо:

схрестити руки чи ноги,

подумки вимовити молитву або власну позитивну установку,

уникати прямого довгого погляду в очі.

Висновок: екстрасенси стверджують, що відьму на вулиці можна впізнати за поглядом, поведінкою та енергетикою. Водночас варто пам’ятати: не кожна загадкова жінка є чаклункою. Найголовніше — довіряти власним відчуттям та зберігати внутрішній спокій.

