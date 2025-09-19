В повседневной жизни мы часто встречаем людей, которые кажутся обычными прохожими. Однако экстрасенсы утверждают: среди них могут быть обладающие чрезвычайными способностями. Ведьмы, по их словам, не носят черных мантий или острых шляп, но внимательный взгляд может проявить характерные признаки.

Как распознать ведьму на улице: что говорят экстрасенсы

Признаки во внешности

Экстрасенсы убеждены, что люди с мощной энергетикой обладают особой аурой, которую чувствует даже неподготовленный человек:

Глаза. Чаще яркие, будто пронизывают насквозь. Смотря в них, человек может чувствовать дискомфорт или удивительное тепло.

Волосы. Очень густое, тяжелое, иногда непослушное. Во многих случаях – темное или огненно-рыжее.

Кожа. Часто очень светлая, иногда с необычными родинками или метками.

Улыбка. Может выглядеть немного ироническим или даже лукавым, будто человек знает больше, чем говорит.

Поведенческие особенности

Экстрасенсы советуют обращать внимание не только на внешность, но и на манеру поведения:

Ведьмы способны заставить человека обратить на себя внимание, даже если он пытается остаться незаметным.

Часто не любят длительного физического контакта – рукопожатия или объятий.

Имеют привычку смотреть прямо в глаза дольше обычного.

Иногда говорят загадками или шутят так, что собеседник испытывает тревогу.

Энергетические проявления

Некоторые люди отмечают, что после случайной встречи или разговора с "необычной женщиной" чувствуют:

резкий упадок сил,

головная боль,

странные сны,

неожиданные мелкие неудачи.

Экстрасенсы объясняют это тем, что ведьмы якобы могут подпитываться чужой энергией, даже безотчетно.

Как себя защитить

Специалисты по эзотерике советуют не поддаваться страху. Если вы ощутили дискомфорт рядом с незнакомой женщиной, достаточно:

скрестить руки или ноги,

мысленно произнести молитву или собственную положительную установку,

избегать прямого длинного взгляда в глаза.

Вывод: экстрасенсы утверждают, что ведьму на улице можно узнать по взгляду, поведению и энергетике. В то же время следует помнить: не каждая загадочная женщина колдунья. Самое главное – доверять собственным ощущениям и сохранять внутреннее спокойствие.

