В современном городе мы каждый день пересекаемся с десятками людей. Большинство из них — обычные прохожие, спешащие по своим делам. Но есть категории людей, с которыми лучше не вступать в разговор, даже если они выглядят вежливыми или невинными. Это не о страхе — это о внимательности и здравом смысле, которые могут защитить от нежелательных ситуаций.

С кем на улице лучше не разговаривать: советы, которые могут сохранить вашу безопасность

1. Неизвестные, которые подходят слишком близко

Если человек нарушает вашу личную дистанцию и нагло пытается завязать разговор, это первый тревожный сигнал.

Так ведут себя:

карманники (отвлекают внимание);

уличные мошенники;

люди с опасными намерениями.

Держите дистанцию и вежливо уходите.

2. Те, кто просит подписать документы или "скоро помочь"

Чаще всего это:

псевдоволонтеры;

сборщики "на лечение" без проверенных документов;

мошенники, подсовывающие договор или бумажки с текстом.

Подписанный документ может быть использован против вас.

На улице ничего не подписывайте.

3. Люди, которые упорно предлагают что-то бесплатно

"Попробуйте духи",

"Возьмите подарок",

"Вам бонус от магазина".

За этим часто стоят:

навязчивая продажа;

попытка подвести вас к кредитному договору;

риск, что предмет содержит следы наркотических веществ (были следующие случаи).

Бесплатное на улице почти никогда не бесплатное.

4. Слишком дружелюбны незнакомцы, которые просят пройти вместе

Фразы типа:

"Проведете?"

"Идемте, я покажу, где…"

"Мне страшно одной".

Это может быть ловушка. Если кому-то нужна реальная помощь, он обратится на видимом расстоянии и не будет приглашать "куда-нибудь зайти". Не уходите ни с кем, кого вы не знаете.

5. Люди в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения

Они непредсказуемы, агрессивны, могут навязывать разговор или просить деньги. Лучше не отвечать вообще, а просто отойти.

6. Лица, пытающиеся "угадать" ваши проблемы

Это типичные манипуляторы:

"Я вижу, на вас порча"

"Я скажу, что будет в будущем"

"Позволь, я угадаю твою судьбу".

Они используют психологические приёмы, чтобы выманить деньги. Такие разговоры лучше прекращать сразу.

7. Группы подростков, провоцирующих разговором

Подростковые компании иногда начинают общение, чтобы:

спровоцировать конфликт;

"пошутить" над кем-то;

отвлечь и ограбить.

Особенно в темное время суток.

Не реагируйте и продолжайте движение.

8. Лица, которые следят за вами и пытаются говорить снова и снова

Если незнакомец несколько раз пересекает ваш путь и снова пытается заговорить, это опасный сигнал.

В таком случае важно:

зайти в людное место;

обратиться к охране или полицейскому;

позвонить знакомым.

Не игнорируйте интуицию.

9. "Доброжелатели", которые просят телефон или дать позвонить

Это классическая мошенническая схема.

Вы можете:

потерять телефон;

оказаться со списанными средствами;

стать жертвой выманивания личных данных.

Не давайте телефону незнакомцам.

10. Люди, которые просят назвать адрес, куда вы идете

Если незнакомец спрашивает:

где вы живете;

куда следуете;

во-сколько будете дома; – это прямой риск.

Такую информацию не сообщают посторонним.

Главное правило

Если вы испытываете дискомфорт, давление, настойчивость или немотивированное любопытство – вы не обязаны разговаривать. Безопасность всегда важнее вежливости.

