В современном городе мы каждый день пересекаемся с десятками людей. Большинство из них — обычные прохожие, спешащие по своим делам. Но есть категории людей, с которыми лучше не вступать в разговор, даже если они выглядят вежливыми или невинными. Это не о страхе — это о внимательности и здравом смысле, которые могут защитить от нежелательных ситуаций.
С кем на улице лучше не разговаривать: советы, которые могут сохранить вашу безопасность
1. Неизвестные, которые подходят слишком близко
Если человек нарушает вашу личную дистанцию и нагло пытается завязать разговор, это первый тревожный сигнал.
Так ведут себя:
карманники (отвлекают внимание);
уличные мошенники;
люди с опасными намерениями.
Держите дистанцию и вежливо уходите.
2. Те, кто просит подписать документы или "скоро помочь"
Чаще всего это:
псевдоволонтеры;
сборщики "на лечение" без проверенных документов;
мошенники, подсовывающие договор или бумажки с текстом.
Подписанный документ может быть использован против вас.
На улице ничего не подписывайте.
3. Люди, которые упорно предлагают что-то бесплатно
"Попробуйте духи",
"Возьмите подарок",
"Вам бонус от магазина".
За этим часто стоят:
навязчивая продажа;
попытка подвести вас к кредитному договору;
риск, что предмет содержит следы наркотических веществ (были следующие случаи).
Бесплатное на улице почти никогда не бесплатное.
4. Слишком дружелюбны незнакомцы, которые просят пройти вместе
Фразы типа:
"Проведете?"
"Идемте, я покажу, где…"
"Мне страшно одной".
Это может быть ловушка. Если кому-то нужна реальная помощь, он обратится на видимом расстоянии и не будет приглашать "куда-нибудь зайти". Не уходите ни с кем, кого вы не знаете.
5. Люди в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения
Они непредсказуемы, агрессивны, могут навязывать разговор или просить деньги. Лучше не отвечать вообще, а просто отойти.
6. Лица, пытающиеся "угадать" ваши проблемы
Это типичные манипуляторы:
"Я вижу, на вас порча"
"Я скажу, что будет в будущем"
"Позволь, я угадаю твою судьбу".
Они используют психологические приёмы, чтобы выманить деньги. Такие разговоры лучше прекращать сразу.
7. Группы подростков, провоцирующих разговором
Подростковые компании иногда начинают общение, чтобы:
спровоцировать конфликт;
"пошутить" над кем-то;
отвлечь и ограбить.
Особенно в темное время суток.
Не реагируйте и продолжайте движение.
8. Лица, которые следят за вами и пытаются говорить снова и снова
Если незнакомец несколько раз пересекает ваш путь и снова пытается заговорить, это опасный сигнал.
В таком случае важно:
зайти в людное место;
обратиться к охране или полицейскому;
позвонить знакомым.
Не игнорируйте интуицию.
9. "Доброжелатели", которые просят телефон или дать позвонить
Это классическая мошенническая схема.
Вы можете:
потерять телефон;
оказаться со списанными средствами;
стать жертвой выманивания личных данных.
Не давайте телефону незнакомцам.
10. Люди, которые просят назвать адрес, куда вы идете
Если незнакомец спрашивает:
где вы живете;
куда следуете;
во-сколько будете дома; – это прямой риск.
Такую информацию не сообщают посторонним.
Главное правило
Если вы испытываете дискомфорт, давление, настойчивость или немотивированное любопытство – вы не обязаны разговаривать. Безопасность всегда важнее вежливости.
