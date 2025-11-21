logo_ukra

З ким дружбу обрала Індія: найбільший НПЗ ухвалив остаточне рішення щодо нафти РФ
З ким дружбу обрала Індія: найбільший НПЗ ухвалив остаточне рішення щодо нафти РФ

Енергетичний гігант Reliance Industries більше імпортуватиме російську нафту

21 листопада 2025, 11:33
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Індійський енергетичний гігант Reliance Industries з 20 листопада повністю припиняє імпорт російської нафти, дотримуючись міжнародних санкцій. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "Reuters".

З ким дружбу обрала Індія: найбільший НПЗ ухвалив остаточне рішення щодо нафти РФ

Нарендра Моді. Фото: із відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що йдеться про повне припинення імпорту російської сирої нафти для нафтопереробного комплексу у Джамнагарі (штат Гуджарат).

Таке рішення ухвалено на тлі посилення санкцій США, Великобританії та ЄС, спрямованих проти російських нафтових компаній — насамперед "Роснефти" та "Лукойлу".

Відомо, що Reliance має довгостроковий контракт із російською компанією "Роснефть" на закупівлю близько 500 тисяч барелів нафти на добу. Незважаючи на це, корпорація неодноразово наголошувала, що дотримуватиметься санкцій, введених проти Росії, і виконуватиме всі міжнародні обмеження щодо енергетичного сектору.

Вашингтон дав міжнародним компаніям час до 21 листопада, щоб завершити всі операції із цими виробниками.

Євросоюз зі свого боку забороняє імпорт палива, виробленого на нафтопереробних заводах, які отримували або переробляли російську нафту протягом 60 днів до дати завантаження танкера. Це правило набуде чинності 21 січня.

У Reliance повідомили, що з 1 грудня весь експортний продукт компанії вироблятиметься виключно з неросійської нафти. Перехід було завершено достроково, щоб забезпечити повну відповідність до нових санкційних вимог.

Компанія також наголосила, що виконує всі раніше узгоджені постачання російської нафти, оформлені до 22 жовтня, оскільки логістичні процеси вже були запущені. Останнє таке судно було відвантажено 12 листопада, а всі танкери, які прибудуть 20 листопада або пізніше, виходитимуть і перероблятимуться вже в зоні внутрішнього митного тарифу (Domestic Tariff Area).

Варто зазначити, що Європа є одним із ключових ринків для Reliance та забезпечує близько 28% експорту компанії, тому компанія робить все необхідне, щоб зберегти доступ до європейського ринку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Моді перехитрить Трампа: як Індія готується до набрання чинності санкціями проти російської нафти.



Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/indias-reliance-stops-importing-russian-crude-refinery-operations-2025-11-20/
