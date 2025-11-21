С кем дружбу выбрала Индия: крупнейший НПЗ принял окончательное решение по нефти РФ

Индийский энергетический гигант Reliance Industries с 20 ноября полностью прекращает импорт российской нефти, следуя международным санкциям. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публтикации "Reuters".

Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что речь идет о полном прекращении импорта российской сырой нефти для нефтеперерабатывающего комплекса в Джамнагаре (штат Гуджарат).

Такое решение принято на фоне ужесточения санкций США, Великобритании и ЕС, направленных против российских нефтяных компаний — прежде всего "Роснефти" и "Лукойла".

Известно, что Reliance имеет долгосрочный контракт с российской компанией "Роснефть" на закупку около 500 тысяч баррелей нефти в сутки. Несмотря на это, корпорация неоднократно подчеркивала, что будет придерживаться санкций, введенных против России, и выполнять все международные ограничения по энергетическому сектору.

Вашингтон дал международным компаниям время до 21 ноября, чтобы завершить все операции с этими производителями.

Евросоюз, со своей стороны, запрещает импорт топлива, произведенного на нефтеперерабатывающих заводах, которые получали или перерабатывали российскую нефть в течение 60 дней до даты загрузки танкера. Это правило вступит в силу 21 января.

В Reliance сообщили, что с 1 декабря весь экспортный продукт компании будет производиться исключительно из нерусской нефти. Переход был завершен досрочно, чтобы обеспечить полное соответствие новым санкционным требованиям.

Компания также подчеркнула, что выполняет все ранее согласованные поставки российской нефти, оформленные до 22 октября, поскольку логистические процессы уже были запущены. Последнее такое судно было отгружено 12 ноября, а все танкеры, которые прибудут 20 ноября или позже, будут получаться и перерабатываться уже в зоне внутреннего таможенного тарифа (Domestic Tariff Area).

Стоит отметить, что Европа является одним из ключевых рынков для Reliance и обеспечивает около 28% экспорта компании, поэтому компания делает все необходимое, чтобы сохранить доступ к европейскому рынку.

