Моди перехитрит Трампа: как Индия готовится к вступлению в силу санкций против российской нефти

Индия в разы увеличила фрахт танкеров для ближневосточной нефти из-за санкций против России. Это связано с приближением 21 ноября, когда вступят в силу санкции против ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.

На этой неделе было зафрахтовано около десяти танкеров для перевозки сырой нефти из Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов через Аравийское море. Для сравнения, в аналогичный период прошлого месяца таких судов было всего около четырех.

Заказы включают супертанкеры класса VLCC (Very Large Crude Carriers), а также более мелкие суда класса Suezmax для грузов, которые будут загружены с конца ноября по декабрь.

Пять из семи индийских нефтеперерабатывающих заводов, включая Reliance Industries Ltd., заявили, что больше не будут принимать поставки российской сырой нефти после окончания льготного периода на этой неделе. Ожидается, что остальные компании продолжат рассматривать возможность закупок у продавцов, на которых не распространяются санкции.

Закупки нефти Индией в рамках ежемесячных тендеров несколько увеличились по сравнению с обычными объемами. Однако, как отмечают трейдеры, этого прироста все еще недостаточно, чтобы компенсировать потенциальное сокращение поставок из России, которое может превысить один миллион баррелей в сутки.

Авторы публикации допускают, скорее всего это связано с тем, что индийские НПЗ неофициально пытаются привлечь дополнительные партии от срочных поставщиков на Ближнем Востоке.

