Моді перехитрить Трампа: як Індія готується до набуття чинності санкцій проти російської нафти

Індія у рази збільшила фрахт танкерів для близькосхідної нафти через санкції проти Росії. Це пов'язано з наближенням 21 листопада, коли набудуть чинності санкції проти ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл". Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Bloomberg.

Цього тижня було зафрахтовано близько десяти танкерів для перевезення сирої нафти із Саудівської Аравії, Кувейту, Іраку та Об'єднаних Арабських Еміратів через Аравійське море. Для порівняння, за аналогічний період минулого місяця таких судів було лише близько чотирьох.

Замовлення включають супертанкери класу VLCC (Very Large Crude Carriers), а також дрібніші судна класу Suezmax для вантажів, які будуть завантажені з кінця листопада до грудня.

П'ять із семи індійських нафтопереробних заводів, включаючи Reliance Industries Ltd., заявили, що більше не прийматимуть постачання російської сирої нафти після закінчення пільгового періоду цього тижня. Очікується, що решта компаній продовжуватиме розглядати можливість закупівель у продавців, на яких не поширюються санкції.

Закупівлі нафти Індією у рамках щомісячних тендерів дещо збільшилися порівняно із звичайними обсягами. Однак, як зазначають трейдери, цього приросту все ще недостатньо, щоб компенсувати потенційне скорочення постачання з Росії, яке може перевищити мільйон барелів на добу.

Автори публікації допускають, швидше за все, це пов'язано з тим, що індійські НПЗ неофіційно намагаються залучити додаткові партії від термінових постачальників на Близькому Сході.

