З чоловіка, який три роки був в полоні, оператор телебачення знімав абонплату щомісяця

Журналіст Дмитро Хилюк три роки перебував у російському полоні. Весь цей час оператор інернет-телебачення SWEET.TV знімав абонплату з нього щомісяця. У компанії вже відреагували на інцидент.

Там запевнили, що залишаються на зв’язку з Хилюком. У SWEET.TV наголосили, що не мають доступу до особистих даних підписників, зокрема інформації про професію, місце перебування чи особисті обставини.

У заяві компанії вказано: “Користувач сам обирає тариф підписки та періодичність оплати. У будь‑який момент її можна скасувати через особистий кабінет на сайті або в застосунку. Списання коштів відбувається автоматично відповідно до обраних умов”.

Раніше український журналіст Дмитро Хилюк, який понад 3 роки перебував у російському полоні, заявив, що протягом цього часу оператор інтернет телебачення SWEET.TV знімав з його картки абонплату.

