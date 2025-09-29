С мужчины, который три года был в плену, оператор телевидения снимал абонплату ежемесячно

logo

SWEET.TV снимал абонплату с мужчины, когда он был в российском плену: компания отреагировала на инцидент

29 сентября 2025, 18:04
Недилько Ксения

Журналист Дмитрий Хилюк три года находился в плену. Все это время оператор интернет-телевидения SWEET.TV снимал абонплату с него ежемесячно. В компании уже отреагировали на инцидент.

Там заверили, что остаются на связи с Хилюком. В SWEET.TV отметили, что не имеют доступа к личным данным подписчиков, в частности, информации о профессии, месте пребывания или личных обстоятельствах.

В заявлении компании указано: "Пользователь сам выбирает тариф подписки и периодичность оплаты. В любой момент ее можно отменить через личный кабинет на сайте или в приложении. Списание средств происходит автоматически в соответствии с выбранными условиями".

Ранее украинский журналист Дмитрий Хилюк, более 3 лет находившийся в российском плену, заявил, что в течение этого времени оператор интернет телевидения SWEET.TV снимал с его карты абонплату.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Верховной Раде Украины обратили внимание на обеспечение и социальные программы для ветеранов. Однако, как отмечают в парламенте, современную систему поддержки ветеранов в Украине так и не наработали.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков сообщил, что на 2024 год в Украине было официально зарегистрировано 1,2 млн ветеранов. По его словам, ветеранская политика должна быть среди самых больших приоритетов государства. Разумков подчеркнул, что по завершении войны их количество вырастет в разы.                                                                                                                                                                                      



