З 1 січня 2026 року суми за розподіл газу переглянуть для частини споживачів — усе залежить від торішнього споживання

З початку 2026 року українські споживачі газу побачать оновлені суми у графі "Плата за розподіл (доставку) газу". Йдеться не про підвищення тарифу, а про щорічний перерахунок, який вплине на розмір щомісячної абонплати для частини домогосподарств.

Платіжка зміниться, тариф — ні: з нового року українцям перерахують плату за доставку газу

Про це повідомили в енергетичній компанії "Газмережі". Там наголошують: ставка тарифу на доставку газу залишається незмінною на період дії воєнного стану, однак змінюється база для розрахунку платежу.

Розмір абонплати визначають за так званий "газовий рік" — період із 1 жовтня по 30 вересня. У 2025 році плата формувалася на основі споживання з жовтня 2023-го по вересень 2024-го. Натомість із 1 січня 2026 року враховуватимуть обсяги газу, використані з 1 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року.

Саме тому для одних споживачів платіжка зменшиться, а для інших — зросте. Ті, хто минулого сезону скоротив споживання газу, утеплив житло або рідше користувався опаленням, автоматично платитимуть менше. Натомість для домогосподарств, де споживання зросло, щомісячна плата за доставку буде більшою. Якщо ж обсяги використання залишилися на тому ж рівні, зміни у платіжках не відбудеться.

Розрахунок залишається стандартним: загальний обсяг газу за минулий газовий рік ділять на 12 місяців і множать на тариф конкретного облгазу.

Окремо діють мінімальні обсяги для споживачів, які фактично не користуються газом. Навіть за нульових показників лічильника доведеться сплачувати за доставку, оскільки газова мережа підключена і підтримується в робочому стані. Мінімальні річні обсяги становлять 39 кубометрів для помешкань із газовою плитою, 126 — для плити та колонки, і 314 кубометрів — для комплексного використання з опаленням.

