С 1 января 2026 года суммы за распределение газа будут пересмотрены для части потребителей — все зависит от прошлогоднего потребления

С начала 2026 г. украинские потребители газа увидят обновленные суммы в графе "Плата за распределение (доставку) газа". Речь идет не о повышении тарифа, а о ежегодном перерасчете, который повлияет на размер ежемесячной абонплаты для части домохозяйств.

Платежка изменится, тариф нет: с нового года украинцам перечислят плату за доставку газа

Об этом сообщили в энергетической компании "Газсети". Там подчеркивают, что ставка тарифа на доставку газа остается неизменной на период действия военного положения, однако меняется база для расчета платежа.

Размер абонплаты определяется за так называемый "газовый год" — период с 1 октября по 30 сентября. В 2025 году плата формировалась на основе потребления с октября 2023-го по сентябрь 2024-го. С 1 января 2026 года будут учитываться объемы газа, использованные с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.

Именно поэтому для одних потребителей платежка уменьшится, а для других вырастет. Те, кто в прошлом сезоне сократил потребление газа, утеплил жилье или реже пользовался отоплением, будут автоматически платить меньше. Для домохозяйств, где потребление выросло, ежемесячная плата за доставку будет больше. Если объемы использования остались на том же уровне, изменения в платежках не произойдет.

Расчет остается стандартным: общий объем газа за прошлый газовый год делится на 12 месяцев и умножается на тариф конкретного облгаза.

Отдельно действуют минимальные объемы для потребителей, фактически не пользующихся газом. Даже при нулевых показателях счетчика придется платить за доставку, поскольку газовая сеть подключена и поддерживается в рабочем состоянии. Минимальные годовые объемы составляют 39 кубометров для помещений с газовой плитой, 126 – для плиты и колонки, и 314 кубометров – для комплексного использования с отоплением.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что Путин хочет оставить украинцев зимой без газа.