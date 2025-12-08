Яйця по 100 грн, м’ясо до 360 – які продукти найбільше подорожчають у грудні 2025

Рубрики
Проніна Анна
У грудні ціни на продукти харчування в Україні стрімко піднімуться. Найбільше вдарить це по вартості яєць, м’яса, молочних продуктів і сезонних фруктів. Прогнозують справжній "ціновий шок", зокрема десяток яєць може коштувати до 100 гривень, а свинина — до 360 гривень за кілограм. Причинами такого стрибка називають інфляцію, логістичні складнощі та сезонний дефіцит. Про це повідомляють експерти Андрій Забловський та Олег Пендзин, повідомляють в ТСН.
Яйця по 100 грн, м’ясо по 360: грудень принесе продуктовий шок українцям
Яйця, м’ясо, молоко: ціновий вибух до Нового року
Найгостріше зростання очікується на яйця — у роздріб ціна може досягти 80 грн за десяток, а в упаковці — 100 грн. Це пояснюють сезонним скороченням несучості курей і традиційним передсвятковим попитом.
Ціни на свинину теж зростатимуть: м’якоть — 300 грн/кг, антрекот — до 360 грн/кг. Подорожчає й молоко — до 80 грн за літр. Сало триматиме високу планку — 200–350 грн, а так зване "генеральське" вже перевищує 400 грн за кілограм.
Яблука та городина не відстають
Ціни на яблука піднімуться майже вдвічі — до 60–70 грн/кг. Овочі та фрукти теж дорожчають через завершення розпродажу врожаю фермерами, які не мають умов для зберігання з обігрівом.
Хліб та ліки — у межах інфляції
Хліб, крупи, борошно та медикаменти подорожчають менш помітно — в межах прогнозованої інфляції на рівні 1,5% у грудні.
Фронт диктує ціни
Ціни в регіонах залежать і від близькості до зони бойових дій: чим ближче до фронту, тим дорожче. Продавці закладають у вартість ризики знищення продукції та ускладнення доставки.
Як заощадити на покупках у грудні — поради експертів
Плануйте бюджет — складайте список покупок, уникаючи спонтанних витрат.
Замість яловичини — курка чи бобові.
Робіть запаси — крупи, борошно, цукор краще купити наперед.
Шукайте знижки на ринку — особливо наприкінці дня.
