Яйця по 100 грн, м’ясо до 360 – які продукти найбільше подорожчають у грудні 2025

У грудні ціни на продукти харчування в Україні стрімко піднімуться. Найбільше вдарить це по вартості яєць, м’яса, молочних продуктів і сезонних фруктів. Прогнозують справжній "ціновий шок", зокрема десяток яєць може коштувати до 100 гривень, а свинина — до 360 гривень за кілограм. Причинами такого стрибка називають інфляцію, логістичні складнощі та сезонний дефіцит. Про це повідомляють експерти Андрій Забловський та Олег Пендзин, повідомляють в ТСН.

Яйця по 100 грн, м’ясо по 360: грудень принесе продуктовий шок українцям

Яйця, м’ясо, молоко: ціновий вибух до Нового року

Найгостріше зростання очікується на яйця — у роздріб ціна може досягти 80 грн за десяток, а в упаковці — 100 грн. Це пояснюють сезонним скороченням несучості курей і традиційним передсвятковим попитом.

Ціни на свинину теж зростатимуть: м’якоть — 300 грн/кг, антрекот — до 360 грн/кг. Подорожчає й молоко — до 80 грн за літр. Сало триматиме високу планку — 200–350 грн, а так зване "генеральське" вже перевищує 400 грн за кілограм.

Яблука та городина не відстають

Ціни на яблука піднімуться майже вдвічі — до 60–70 грн/кг. Овочі та фрукти теж дорожчають через завершення розпродажу врожаю фермерами, які не мають умов для зберігання з обігрівом.

Хліб та ліки — у межах інфляції

Хліб, крупи, борошно та медикаменти подорожчають менш помітно — в межах прогнозованої інфляції на рівні 1,5% у грудні.

Фронт диктує ціни

Ціни в регіонах залежать і від близькості до зони бойових дій: чим ближче до фронту, тим дорожче. Продавці закладають у вартість ризики знищення продукції та ускладнення доставки.

Як заощадити на покупках у грудні — поради експертів

Плануйте бюджет — складайте список покупок, уникаючи спонтанних витрат. Замість яловичини — курка чи бобові. Робіть запаси — крупи, борошно, цукор краще купити наперед. Шукайте знижки на ринку — особливо наприкінці дня. Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що в Україні розпочалися перші виплати найвразливішим категоріям українців в межах "Зимової підтримки".