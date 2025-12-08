Яйца по 100 грн, мясо до 360 – какие продукты больше подорожают в декабре 2025

В декабре цены на продукты питания в Украине будут стремительно подниматься. Больше всего ударит это по стоимости яиц, мяса, молочных продуктов и сезонных фруктов. Прогнозируют настоящий "ценовой шок", в частности, десяток яиц может стоить до 100 гривен, а свинина — до 360 гривен за килограмм. Причинами такого скачка называют инфляцию, логистические сложности и сезонный дефицит. Об этом сообщают эксперты Андрей Забловский и Олег Пендзин, сообщают в ТСН.

Яйца по 100 грн, мясо по 360: декабрь принесет продуктовый шок украинцам

Яйца, мясо, молоко: ценовой взрыв к Новому году

Самый острый рост ожидается яйцами — в розницу цена может достигнуть 80 грн за десяток, а в упаковке — 100 грн. Это объясняют сезонным сокращением яйценоскости кур и традиционным предпраздничным спросом.

Цены на свинину тоже будут расти: мякоть – 300 грн/кг, антрекот – до 360 грн/кг. Подорожает и молоко – до 80 грн за литр. Сало будет держать высокую планку – 200–350 грн, а так называемое "генеральское" уже превышает 400 грн за килограмм.

Яблоки и овощи не отстают

Цены на яблоки поднимутся почти вдвое — до 60-70 грн/кг. Овощи и фрукты тоже дорожают из-за завершения распродажи урожая фермерами, у которых нет условий для хранения с обогревом.

Хлеб и лекарства – в пределах инфляции

Хлеб, крупы, мука и медикаменты подорожают менее заметно – в пределах прогнозируемой инфляции на уровне 1,5% в декабре.

Фронт диктует цены

Цены в регионах зависят и от близости к зоне боевых действий: чем ближе к фронту, тем дороже. Продавцы закладывают в стоимость риски уничтожения продукции и усложнение доставки.

Как сэкономить на покупках в декабре — советы экспертов

Планируйте бюджет – составляйте список покупок, избегая спонтанных расходов. Вместо говядины – курица или бобовые. Делайте запасы – крупы, муку, сахар лучше купить заранее. Ищите скидки на рынке – особенно в конце дня. Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что в Украине начались первые выплаты самым уязвимым категориям украинцев в рамках "Зимней поддержки".