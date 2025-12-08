Яйца по 100 грн, мясо до 360 – какие продукты больше подорожают в декабре 2025

Рубрики
В декабре цены на продукты питания в Украине будут стремительно подниматься. Больше всего ударит это по стоимости яиц, мяса, молочных продуктов и сезонных фруктов. Прогнозируют настоящий "ценовой шок", в частности, десяток яиц может стоить до 100 гривен, а свинина — до 360 гривен за килограмм. Причинами такого скачка называют инфляцию, логистические сложности и сезонный дефицит. Об этом сообщают эксперты Андрей Забловский и Олег Пендзин, сообщают в ТСН.
Яйца по 100 грн, мясо по 360: декабрь принесет продуктовый шок украинцам
Яйца, мясо, молоко: ценовой взрыв к Новому году
Самый острый рост ожидается яйцами — в розницу цена может достигнуть 80 грн за десяток, а в упаковке — 100 грн. Это объясняют сезонным сокращением яйценоскости кур и традиционным предпраздничным спросом.
Цены на свинину тоже будут расти: мякоть – 300 грн/кг, антрекот – до 360 грн/кг. Подорожает и молоко – до 80 грн за литр. Сало будет держать высокую планку – 200–350 грн, а так называемое "генеральское" уже превышает 400 грн за килограмм.
Яблоки и овощи не отстают
Цены на яблоки поднимутся почти вдвое — до 60-70 грн/кг. Овощи и фрукты тоже дорожают из-за завершения распродажи урожая фермерами, у которых нет условий для хранения с обогревом.
Хлеб и лекарства – в пределах инфляции
Хлеб, крупы, мука и медикаменты подорожают менее заметно – в пределах прогнозируемой инфляции на уровне 1,5% в декабре.
Фронт диктует цены
Цены в регионах зависят и от близости к зоне боевых действий: чем ближе к фронту, тем дороже. Продавцы закладывают в стоимость риски уничтожения продукции и усложнение доставки.
Как сэкономить на покупках в декабре — советы экспертов
Планируйте бюджет – составляйте список покупок, избегая спонтанных расходов.
Вместо говядины – курица или бобовые.
Делайте запасы – крупы, муку, сахар лучше купить заранее.
Ищите скидки на рынке – особенно в конце дня.
