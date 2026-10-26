Ясько через суд вимагає аліменти від Саакашвілі та хоче позбавити його батьківських прав: що відомо про справу

Народна депутатка України Єлизавета Ясько звернулася до суду з вимогами про стягнення аліментів із колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, а також про позбавлення його батьківських прав. Інформація про це з'явилась у матеріалах Єдиного державного реєстру судових рішень.

Саакашвілі та Ясько. Фото: з відкритих джерел

Ясько у 2023 році народила доньку Жасмін від Саакашвілі. Відповідно до судових документів, під час розгляду питання про видачу судового наказу на стягнення аліментів виникла перешкода: суддя не зміг встановити зареєстроване у передбаченому законом порядку місце проживання чи перебування боржника. Внаслідок цього у видачі судового наказу було відмовлено.

При цьому на сайті Шевченківського районного суду Києва зазначено, що справа направлена до апеляційної інстанції. Окремо в судовому реєстрі зареєстровано ще одне провадження, в якому Ясько виступає позивачем — про позбавлення Саакашвілі батьківських прав. Остаточні рішення щодо цих вимог у наведених матеріалах не вказані.

Про особисті стосунки Ясько та Саакашвілі стало відомо у 2020 році. 2021-го пара публічно підтвердила свій роман. Згодом у них народилася дочка.

Саакашвілі, який обіймав посаду президента Грузії у 2004-2013 роках, вже кілька років перебуває в ув'язненні в Грузії. Його становище може ускладнювати вирішення юридичних питань, пов'язаних із проживанням, документами та виконанням судових рішень, проте конкретні обставини нинішніх позовів мають встановлюватись у рамках судового процесу.

Сам факт звернення до суду не означає, що вимоги про стягнення аліментів чи позбавлення батьківських прав вже задоволені. Подальший розвиток справи залежатиме від розгляду матеріалів судом та встановлення необхідних юридичних обставин.

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