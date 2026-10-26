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Ясько через суд требует алименты от Саакашвили и хочет лишить его родительских прав: что известно о деле

В судебном реестре появились материалы двух исков, связанных с дочерью народной депутатки и бывшего президента Грузии

26 октября 2026, 13:30
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Кравцев Сергей

Народная депутатка Украины Елизавета Ясько обратилась в суд с требованиями о взыскании алиментов с бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также о лишении его родительских прав. Информация об этом появилась в материалах Единого государственного реестра судебных решений.

Ясько через суд требует алименты от Саакашвили и хочет лишить его родительских прав: что известно о деле

Саакашвили и Ясько. Фото: из открытых источников

Ясько в 2023 году родила дочь Жасмин от Саакашвили. Согласно судебным документам, при рассмотрении вопроса о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов возникло препятствие: судья не смог установить зарегистрированное в предусмотренном законом порядке место проживания или пребывания должника. В результате в выдаче судебного приказа было отказано.

При этом на сайте Шевченковского районного суда Киева указано, что дело направлено в апелляционную инстанцию. Отдельно в судебном реестре зарегистрировано еще одно производство, в котором Ясько выступает истцом, — о лишении Саакашвили родительских прав. Окончательные решения по этим требованиям в приведенных материалах не указаны.

О личных отношениях Ясько и Саакашвили стало известно в 2020 году. В 2021-м пара публично подтвердила свой роман. Позже у них родилась дочь.

Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004-2013 годах, уже несколько лет находится в заключении в Грузии. Его положение может осложнять решение юридических вопросов, связанных с проживанием, документами и исполнением судебных решений, однако конкретные обстоятельства нынешних исков должны устанавливаться в рамках судебного процесса.

Сам факт обращения в суд не означает, что требования о взыскании алиментов или лишении родительских прав уже удовлетворены. Дальнейшее развитие дела будет зависеть от рассмотрения материалов судом и установления необходимых юридических обстоятельств.

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