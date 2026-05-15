Яку зброю США вперше запустили з Філіппін: чому Китай заговорив про пряму загрозу

Перший бойовий запуск американської крилатої ракети Tomahawk із мобільного комплексу Typhon на Філіппінах викликав різке загострення риторики між США та Китаєм. У Пекіні подію вже називають найсерйознішою провокацією Вашингтона в Південно-Китайському морі за останні роки.

Tomahawk ракети. Фото: із відкритих джерел

Випробування пройшли 5 травня під час масштабних американо-філіппінських навчань Balikatan. Ракету запустили з острова Лусон, де з минулого року розміщено американський мобільний ракетний комплекс Typhon виробництва компанії Lockheed Martin. Система здатна використовувати як крилаті ракети Tomahawk, і ракети SM-6. Дальність поразки комплексу сягає двох тисяч кілометрів, що дозволяє контролювати значну частину регіону.

Китайські військові аналітики вважають, що розміщення Typhon фактично змінює баланс сил в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. За словами експерта Сун Чжунпіна, напрямок польоту ракети під час запуску вказував у бік Тайваню, а сам пуск став демонстрацією готовності США використовувати Філіппіни як передовий військовий плацдарм проти КНР.

Особливу тривогу у Пекіна викликає той факт, що це був перший повноцінний бойовий запуск із комплексу Typhon після його перекидання до регіону. До цього американські та філіппінські військові проводили лише тренування з розгортання системи в умовах тропічного клімату.

На тлі випробувань у Китаї вже звучать вимоги прискорити модернізацію систем протиповітряної оборони та активніше розвивати ударні безпілотники нового покоління. Китайські експерти попереджають: дії США можуть підштовхнути регіон до нових перегонів озброєнь та ще сильніше загострити ситуацію навколо Тайваню та Південно-Китайського моря.

Читайте також на порталі "Коментарі" — саміт Трампа та Сі: що він означатиме для війни в Україні.



