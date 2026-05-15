Главная Новости Общество события Какое оружие США впервые запустили с Филиппин: почему Китай заговорил о прямой угрозе
commentss НОВОСТИ Все новости

Какое оружие США впервые запустили с Филиппин: почему Китай заговорил о прямой угрозе

Пекин увидел в испытаниях ракеты Tomahawk сигнал к войне за Тайвань и обвинил Вашингтон в опасной эскалации в Южно-Китайском море

15 мая 2026, 06:50
Кравцев Сергей

Первый боевой запуск американской крылатой ракеты Tomahawk с мобильного комплекса Typhon на Филиппинах вызвал резкое обострение риторики между США и Китаем. В Пекине произошедшее уже называют самой серьёзной провокацией Вашингтона в Южно-Китайском море за последние годы.

Tomahawk ракеты. Фото: из открытых источников

Испытания прошли 5 мая во время масштабных американо-филиппинских учений Balikatan. Ракету запустили с острова Лусон, где с прошлого года размещён американский мобильный ракетный комплекс Typhon производства компании Lockheed Martin. Система способна использовать как крылатые ракеты Tomahawk, так и ракеты SM-6. Дальность поражения комплекса достигает двух тысяч километров, что позволяет контролировать значительную часть региона.

Китайские военные аналитики считают, что размещение Typhon фактически меняет баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам эксперта Сун Чжунпина, направление полёта ракеты во время запуска указывало в сторону Тайваня, а сам пуск стал демонстрацией готовности США использовать Филиппины как передовой военный плацдарм против КНР.

Особую тревогу у Пекина вызывает тот факт, что это был первый полноценный боевой запуск с комплекса Typhon после его переброски в регион. До этого американские и филиппинские военные проводили лишь тренировки по развёртыванию системы в условиях тропического климата.

На фоне испытаний в Китае уже звучат требования ускорить модернизацию систем противовоздушной обороны и активнее развивать ударные беспилотники нового поколения. Китайские эксперты предупреждают: действия США могут подтолкнуть регион к новой гонке вооружений и ещё сильнее обострить ситуацию вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря.

Читайте также на портале "Комментарии" — саммит Трампа и Си: что он будет означать для войны в Украине.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.scmp.com/news/china/military/article/3353551/typhon-launch-tomahawk-missile-worst-provocation-us-against-china
