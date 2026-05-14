Саммит Трампа и Си: что он будет означать для войны в Украине
Саммит Трампа и Си: что он будет означать для войны в Украине

Для Путина договоренности двух лидеров будут означать, что время на «достижение своих целей» ограниченно

14 мая 2026, 15:56
Автор:
Кравцев Сергей

Пекинский саммит Трампа и Си Циньпина станет фиксацией того, что РФ не воспринимается Вашингтоном и Пекином в статусе глобальной супердержавы. Но обеим столицам желательно существование России как достаточно сильного регионального игрока. Такое мнение высказал эксперт-международник Илия Куса.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, война в Украине создаёт проблемы для Китая в области транзита и развития отношений с рядом восточно-европейских государств. США заинтересованы завершить войну в заданных из Вашингтона рамках. КНР хотел бы создать новые, которые гарантируют ей доступ к региональному рынку и возможность продления ряда логистических маршрутов через украинскую территорию, при благоприятных условиях. 

"При этом, учитывая темпы падения российской экономики в зависимость от китайской, Пекин может ждать. Поэтому, вероятно быстрого решения по вопросу российско-украинской войны не будет. Но стороны отметят важность "участия всех заинтересованных сторон" — то есть обозначат контуры создания новых рамок в будущем", – отметил аналитик.

Он допускает, что, возможно, два лидера начнут нарабатывать непубличные переговорные треки, которые и должны будут согласовать такие рамки. Для Путина это означает, что время на "достижение своих целей" ограниченно, а так же то, что, если он не выйдет с убедительно выигрышными позициями из войны, о статусе глобальной супердержавы можно забыть. Но время до визита Си в Вашингтон будет, а это означает, что РФ либо попытается максимально использовать возможность завершения войны по американскому треку, с политическим давлением на Киев в процессе, либо, скорее "а так же", сделает всё возможное, ради получения неких убедительных результатов на фронте. Речь идёт о попытках интенсификации боевых действий.

Трамп встретился с Си Цзиньпином: первые подробности.




