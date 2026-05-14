Саміт Трампа та Сі: що він означатиме для війни в Україні

Пекінський саміт Трампа та Сі Ціньпіна стане фіксацією того, що РФ не сприймається Вашингтоном та Пекіном у статусі глобальної супердержави. Але обом столицям бажано існування Росії як досить сильного регіонального гравця. Таку думку висловив експерт-міжнародник Ілія Куса.

Експерт зазначив, що війна в Україні створює проблеми для Китаю в галузі транзиту та розвитку відносин з низкою східноєвропейських держав. США зацікавлені завершити війну у заданих із Вашингтона рамках. КНР хотів би створити нові, які гарантують їй доступ до регіонального ринку та можливість продовження низки логістичних маршрутів через українську територію за сприятливих умов.

"При цьому з огляду на темпи падіння російської економіки у залежність від китайської Пекін може чекати. Тому, ймовірно, швидкого рішення з питання російсько-української війни не буде. Але сторони наголосять на важливості "участі всіх зацікавлених сторін" — тобто означать контури створення нових рамок у майбутньому", – зазначив аналітик.

Він припускає, що, можливо, два лідери почнуть напрацьовувати непублічні переговорні треки, які й мають узгодити такі межі. Для Путіна це означає, що час на досягнення своїх цілей обмежений, а так само те, що, якщо він не вийде з переконливо виграшними позиціями з війни, про статус глобальної супердержави можна забути. Але час до візиту Сі до Вашингтона буде, а це означає, що РФ або спробує максимально використати можливість завершення війни по американському треку, з політичним тиском на Київ у процесі, або, швидше, "а також", зробить усе можливе, заради отримання переконливих результатів на фронті. Йдеться про спроби інтенсифікації бойових дій.

