Саміт Трампа та Сі: що він означатиме для війни в Україні

Кравцев Сергей
Пекінський саміт Трампа та Сі Ціньпіна стане фіксацією того, що РФ не сприймається Вашингтоном та Пекіном у статусі глобальної супердержави. Але обом столицям бажано існування Росії як досить сильного регіонального гравця. Таку думку висловив експерт-міжнародник Ілія Куса.
Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначив, що війна в Україні створює проблеми для Китаю в галузі транзиту та розвитку відносин з низкою східноєвропейських держав. США зацікавлені завершити війну у заданих із Вашингтона рамках. КНР хотів би створити нові, які гарантують їй доступ до регіонального ринку та можливість продовження низки логістичних маршрутів через українську територію за сприятливих умов.
Він припускає, що, можливо, два лідери почнуть напрацьовувати непублічні переговорні треки, які й мають узгодити такі межі. Для Путіна це означає, що час на досягнення своїх цілей обмежений, а так само те, що, якщо він не вийде з переконливо виграшними позиціями з війни, про статус глобальної супердержави можна забути. Але час до візиту Сі до Вашингтона буде, а це означає, що РФ або спробує максимально використати можливість завершення війни по американському треку, з політичним тиском на Київ у процесі, або, швидше, "а також", зробить усе можливе, заради отримання переконливих результатів на фронті. Йдеться про спроби інтенсифікації бойових дій.
