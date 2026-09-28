Яку пропозицію Трамп зробив Сі: чому Білий дім поспішив усе спростувати

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з китайським лідером Сі Цзіньпіном нібито запропонував йому придбати американське озброєння. Про це заявив посол США у Китаї Девід Пердью у телевізійному інтерв'ю. Його слова прозвучали на тлі суперечок, що продовжуються навколо американських поставок зброї Тайваню.

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

За словами дипломата, Трамп неодноразово наголошує, що США продають озброєння різним країнам світу. У якийсь момент американський президент, як стверджує Пердью, безпосередньо запитав Сі Цзіньпіна, чи не хотів би той придбати американську зброю.

Посол не розкрив, що саме відповів китайський лідер. Не повідомлялося також, чи йшлося про конкретні системи озброєнь, чи це було скоріше політичне зауваження під час переговорів.

Заява Пердью прозвучала особливо незвично через напруженість навколо Тайваню. Пекін виступає категорично проти американських постачань зброї Тайбею, вважаючи острів частиною Китаю. Вашингтон у свою чергу протягом десятиліть надає Тайваню кошти для зміцнення обороноздатності.

Зараз у центрі уваги знаходиться новий пакет американської зброї для Тайваню вартістю близько $14 млрд. Його схвалення адміністрація Трампа поки що відкладає. Раніше президент США називав цю угоду інструментом тиску у переговорах із Пекіном.

Однак невдовзі після заяви посла американська адміністрація виступила зі спростуванням. Представник Білого дому заявив The New York Times, що США не мають планів продавати зброю Китаю. У Держдепартаменті також наголосили, що американське законодавство забороняє такі поставки і що жодних пропозицій щодо продажу озброєнь Пекіну не існує.

Таким чином, слова Пердью не означають появи реальної угоди між Вашингтоном та Пекіном. Вони стали частиною публічної дискусії навколо чутливішого питання – майбутнього американської військової підтримки Тайваню.

На цьому тлі Пекін продовжує домагатися від Вашингтона обмеження таких постачань, тоді як у США наголошують на збереженні чинної політики щодо Тайваню.

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