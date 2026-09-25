Удалось ли Трампу и Си заключить большую сделку: какое место отведено Украине

Содержательная часть переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась без объявления о новых крупных соглашениях. Стороны, в частности, договорились продолжить действующее торговое перемирие, а по наиболее чувствительным международным вопросам ограничились обсуждением и обменом позициями. Можно ли считать итоги встречи Трампа и Си дипломатической паузой перед более серьезными договоренностями или стороны действительно пока не смогли найти общую позицию по ключевым вопросам? Как отсутствие прорыва между США и Китаем влияет на перспективы переговоров по войне России против Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Все ждут большого соглашения

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отметил, на самом деле, если говорить про саму по себе эту встречу между США и Китаем, то можно констатировать, что она не стала какой-то прорывной.

"По сути, я бы сказал так, что стороны постарались просто-напросто не переводить в конфронтацию те противоречия, которые у них есть. То есть, произошла своеобразная нормализация канала взаимодействия и нормализация просто контакта как такового, без какого-то решения ключевых вопросов, которые стояли между сторонами. И, по сути, как из того, что я вижу, стороны перенесли большие решения на будущее, потому что даже то же торговое соглашение, оно просто продлено на несколько месяцев. Условно, стороны договорились договариваться, но опять-таки, тут стоит понимать два уровня: стратегический и тактический. На стратегическом уровне нету больших решений, а на тактическом уровне контакт работает, и стороны договорились дальше продолжать контакты и уже, по сути, наметили несколько встреч", – отметил эксперт.

Политолог отмечает, для Украины отсутствие большого соглашения между США и Китаем может означать, что и наш вопрос пока находится в подвешенном состоянии.

"Мы знаем, что Зеленский просил Трампа, чтобы тот поговорил с Си о помощи в урегулировании войны в Украине. Но по результатам переговоров мы понимаем, что пока что, так как нету большого соглашения США и Китая, то и наш вопрос, по сути, как бы подвешен. Китай пока не объявлял про свою готовность стать третьим посредником и не объявлял про свою готовность влиять на Москву в плане войны. Но это не исключает, что на уровне обсуждений Трамп не пытался понять позицию Китая по этому вопросу. Мы знаем, что вопрос Украины обсуждался. Это подтверждают разные источники. И не исключено, что американцы пытались понять, насколько Китай готов рассматривать свое влияние на Россию в плане будущего влияния. Но на данный момент такого решения нет. И это мы можем констатировать, исходя из этой встречи", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Он подчеркивает, пока не будет большой договоренности между США и Китаем по вопросу Тайваня, по вопросу торговли, по техническому сотрудничеству и так далее, то не будет и решения о готовности Китая активно участвовать в решении российско-украинской войны.

"Тут одно ввязывается с другим. С другой стороны, мы теперь понимаем еще важный момент, что тут как бы все убыстряется, потому что в ноябре в Шэньчжэне будет следующая встреча, а потом будет саммит G20 во Флориде. До этого будет больше определенностей. В том числе, кстати, и по вопросам США-Китай, а это, в свою очередь, чем больше там будет определенностей, то это может повлиять как раз напрямую на вопросы, связанные с нами. Если Пекин будет видеть решение по спорным вопросам с с США, то, возможно, тогда он будет готов определиться со своим отношением к России, по влиянию на Россию и, возможно, станет одним из медиаторов переговорного процесса. Но только после большого соглашения", – подытожил Алексей Якубин.

Возникает запрос для активной челночной дипломатии заинтересованных сторон

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич отметил, что содержательная часть встречи лидеров США и КНР закончилась, по большому счёту ничем. Новых соглашений нет. Единственный практический результат – продление "пусанского торгового соглашения", подписанного еще осенью 2025-го о "перемирии" в торговой войне до января 2027. В надежде, что на предстоящих до конца года двух встречах Трампа и Си они договорятся о большем.

"Вариант подобного исхода можно было ожидать, учитывая, что за четыре дня до визита Скот Бессет провёл серию "интенсивных переговоров" с Ха Лифеном. Но, на некую единую позицию стороны пока не вышли. А это означает, что "фаза 2" Большого Соглашения (первая фаза подписана 15 января 2020) выработана и подписана не будет. Ещё одним подтверждением тому послужило изменение состава китайской делегации. В отличие от визита Трампа в КНР, Си не брал с собой большой делегации бизнесменов. То есть не ожидал больших прорывов. В результате стороны договорились интенсифицировать контакты "малых групп" по отдельным вопросам. То есть речь идёт о проработке направлений без лишнего внимания и медийного шума", – отметил эксперт.

По его словам, из политических вопросов затрагивались практически все ключевые. Си в выступлении сделал "пас" Трампу заявив, что "Сотрудничество Китая и США не может решить всех проблем в мире, но многие из них трудно решить без такого сотрудничества". То есть обозначил свой интерес к участию в урегулировании ряда конфликтов и войн. Но в режиме "сотрудничества". При этом как по данным китайской стороны, так и американской прессы стороны обсудили войну против Ирана, войну РФ против Украины, конфликтные темы ИИ и, естественно Тайвань.

"Но для Трампа создавать совместные с КНР форматы по первому намёку, насколько понимаю, неприемлемо. Ещё перед началом встречи он попытался впечатлить гостя "в духе Анкориджа" пролётом военной авиации. Скривился сам. А Си, позже напомнил о "ловушке Фукида" тем самым подчеркнув рамки разговора — стремительно развивающееся государство угрожает позициям слабеющего гегемона. Далее был прямой призыв к США не педалировать тему "независимости Тайваня". С другой стороны, был сигнал на Иранском направлении после встречи лидеров США и КНР. Масуд Пезешкиан заявил о готовности к заключению соглашения с США до промежуточных выборов. Хороший пас, который в случае успеха позволит Трампу "сохранить лицо" и даже заявить о "победе", — отметил эксперт.

По его словам, обсуждался и украинский вопрос. Точнее, стороны "затрагивали его" — так формулирует произошедшее Синьхуа МИД КНР говорит об "обмене мнениями". Но для Трампа, учитывая интерес на российском направлении пока неприемлема идея изменения формата переговоров и расширение числа посредников с равными правами и равным участием.

"Для нас это означает, что на ближайшие месяцы резкого изменения контуров обсуждения вариантов заморозки войны не произойдёт. Россия попытается усилить свои позиции нанеся максимальный урон украинской инфраструктуре. Украина будет отвечать тем же. США постараются активизировать процесс через обсуждение отдельных составляющих — "перемирий". Например, в области энергетики или моря. С сомнительными пока что результатами. Но такой ход событий говорит так же о том, что закон Грэма-Блюменталя не заработает в полную силу. Ведь если вводить пошлины в отношении крупнейших торговых партнёров РФ. Необходимо давить в том числе на Китай. Но... стороны договорились продлить "торговое перемирие". Которое, к слову, даёт США доступ к импорту целого набора редкоземельных элементов", – отметил Игорь Тышкевич.

По его мнению, данная ситуация порождает запрос для активной челночной дипломатии заинтересованных сторон. Россия это пытается делать, в том числе существенно интенсифицируя трек Дмитриева. Для Украины в данном случае есть необходимость и, что самое главное, возможность обсуждать форматы заморозки и с Пекином. Проще говоря, кроме еженедельных поездок групп украинских политиков в Вашингтон, пытаться организовать хотя бы ежемесячные не публичные консультации в КНР. Хотя бы потому что вопросы продвижения своих интересов одним анонсированным визитом Сибиги не решаются – необходимо активное предварительное обсуждение. В том числе в достаточно деликатных сферах, где важен разговор, а не тезисы в СМИ.

"Вторая составляющая "челночной дипломатии" — создание региональное сотрудничество и вовлечение дополнительных игроков. Нам крайне необходимы ровные отношения с Румынией, Польшей, желательно, Венгрией. Где, например, для Варшавы, привлекательным моментом может быть привлечение её к многосторонним консультациям по вопросам частичной заморозки (например, логистики). Это усиление "политической роли" Польской Республики. Но в то же время использование Варшавы как дополнительного посредника в выходе на китайское руководство. Как никак, но Польша и КНР активно развивают сотрудничество. Аналогично Турция, но и Египет. Время на активизацию есть. Для Украины главное, чтобы вопрос заморозки до конца 2026 года ещё, как минимум дважды поднимался на встречах Си и Трампа – на саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре и на саммите G20 во Флориде в декабре. На первом будет лично присутствовать Путин, но возможные новые переговорные рамки по заморозке войны в Украине имеют шанс быть созданными после саммита G20. До этого момента Трамп попытается вытянуть максимум из статуса США как единственного посредника. В том числе через давление на Украину с целью "уступить" по ряду вопросов", – констатировал эксперт.

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