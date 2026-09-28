Какое предложение Трамп сделал Си: почему Белый дом поспешил все опровергнуть

Президент США Дональд Трамп во время общения с китайским лидером Си Цзиньпином якобы предложил ему приобрести американское вооружение. Об этом заявил посол США в Китае Дэвид Пердью в телевизионном интервью. Его слова прозвучали на фоне продолжающихся споров вокруг американских поставок оружия Тайваню.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, Трамп неоднократно подчеркивает, что США продают вооружение различным странам мира. В какой-то момент американский президент, как утверждает Пердью, непосредственно спросил Си Цзиньпина, не хотел бы тот приобрести американское оружие.

Посол не раскрыл, что именно ответил китайский лидер. Не сообщалось также, шла ли речь о конкретных системах вооружений или это было скорее политическое замечание в ходе переговоров.

Заявление Пердью прозвучало особенно необычно из-за напряженности вокруг Тайваня. Пекин выступает категорически против американских поставок оружия Тайбэю, считая остров частью Китая. Вашингтон, в свою очередь, на протяжении десятилетий предоставляет Тайваню средства для укрепления обороноспособности.

Сейчас в центре внимания находится новый пакет американского оружия для Тайваня стоимостью около $14 млрд. Его одобрение администрация Трампа пока откладывает. Ранее президент США называл эту сделку инструментом давления в переговорах с Пекином.

Однако вскоре после заявления посла американская администрация выступила с опровержением. Представитель Белого дома заявил The New York Times, что у США нет планов продавать оружие Китаю. В Госдепартаменте также подчеркнули, что американское законодательство запрещает такие поставки и что никаких предложений о продаже вооружений Пекину не существует.

Таким образом, слова Пердью не означают появления реальной сделки между Вашингтоном и Пекином. Они стали частью публичной дискуссии вокруг более чувствительного вопроса – будущего американской военной поддержки Тайваня.

На этом фоне Пекин продолжает добиваться от Вашингтона ограничения таких поставок, тогда как в США подчеркивают сохранение действующей политики в отношении Тайваня.

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